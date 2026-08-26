Huelga de médicos: senadora remarca que debe haber predisposición de las partes

La senadora Lilian Samaniego se refirió a la Huelga de Médicos, al cual se encuentra en su tercer día. Recordó que cuando fue presidenta de la Asociación Médica, el diálogo fue su carta presentación en la política y a nivel gremial.

“No se puede ser tan inflexible, tiene que haber predisposición de ambas partes. El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía no pueden decir, no hay dinero. Y por parte de los médicos no pueden decir que si no se cumplen estos reclamos no vamos a parar. Tiene que haber predisposición de ambas partes”, apuntó.

La legisladora recordó que se ofreció a los médicos para ser mediadora. “Como integrante de la Comisión de Salud del Senado, me visitaron y me dijeron que no fueron recibidos por nadie y que fui la única en recibirles”.

Mencionó que hasta el momento no hay una propuesta oficial y que deberían buscar una propuesta oficial institucional del gobierno en base a los cuatro puntos que exigen los trabajadores de blanco.

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“Acá el único afectado es el humilde paraguayo que no tiene respuesta en el acceso a salud pública”, remarcó.

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“Acá tiene que haber coordinación de trabajo entre el ministerio de economía, el ministerio de salud pública y de todo el personal de blanco que legítimamente reclama sus derechos”, concluyó.