Huelga de médicos: ajuste salarial sería una “inversión” en salud, dice Sinamed

Llega hoy a su tercer día la huelga nacional de médicos del sistema público de salud, con miles de médicos en las calles en todo el país reclamando un reajuste salarial y mejores condiciones de trabajo.

Hasta el momento, el Gobierno no ha podido llegar a un acuerdo que permita levantar la huelga, ya que los médicos se han mantenido firmes en su exigencia de un reajuste de salario, que se ha mantenido estático para los trabajadores de blanco del sistema público desde 2012.

Si bien la huelga fue inicialmente declarada por cinco días y debería culminar el viernes, los líderes del gremio de galenos no descartan que el paro se extienda por tiempo indefinido si los reclamos de los médicos no obtienen una respuesta favorable del Gobierno.

“Reivindicación genuina”

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, la doctora Rossana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), que encabeza las manifestaciones e impulsa la huelga, volvió a defender el reclamo de un reajuste salarial como una “reivindicación genuina” y resaltó la importancia de actualizar salarios que han estado “congelados” desde hace 14 años.

Señaló que, mientras el salario de los médicos públicos ha estado estancado en unos 5 millones de guaraníes desde 2012, el salario mínimo legal en Paraguay ha sido ajustado anualmente al alza desde entonces y es actualmente un 79,8 por ciento más alto que el de hace 14 años.

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Mientras los médicos ganaban en 2012 el equivalente a 2,8 salarios mínimos, hoy ganan el equivalente a 1,5, agregó. Eso, sumado al impacto de la inflación y otros factores económicos, significa que el poder adquisitivo de los médicos ha mermado considerablemente en la última década y media, añadió.

“En los próximos años, si el Ministerio de Economía sigue el mismo lineamiento, vamos a igualar el salario mínimo”, dijo la doctora González. “Estamos convencidos de que no podemos ganar ese salario, por la preparación, la responsabilidad y el tipo de trabajo que tenemos. Creemos que el trabajo que hacemos es muy profesional, que no se aprende en uno, dos o tres años, nos lleva prácticamente 12 años”.

Falta de médicos especialistas en el interior

Agregó que muchos médicos que trabajan en el interior del país deben cubrir de sus propios bolsillos sus gastos de traslado, mientras que aquellos que trabajan en unidades de salud familiar a menudo deben pagar también por muebles, limpieza, equipos informáticos o acceso a internet.

La titular del Sinamed advirtió que muchos de sus colegas se ven obligados a considerar pasarse al sector privado a pesar de que muchos quieren trabajar en salud pública. Esto se traduce, entre otras cosas, en una falta de médicos especialistas en el interior del país, subrayó.

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“Hay que buscar una solución para que sea atractivo y que los especialistas quieran ir al interior”, manifestó.

Citó como ejemplo el Hospital General de Coronel Oviedo, uno de los grandes nuevos hospitales inaugurados en los últimos años por el gobierno del presidente Santiago Peña. No todas las vacancias para puestos médicos fueron llenadas y actualmente “la mitad” de los médicos que sí eligieron ir “están renunciantes porque es insostenible pagar el traslado”, dijo.

Invertir en salarios minimizaría gastos médicos innecesarios, argumentan

La médica argumentó que el costo de reajustar el salario de los médicos al nivel que estos piden –calculan que deben ganar 8 millones de guaraníes al mes–, que representaría un incremento en presupuesto anual de salud de unos 120 millones de dólares, sería ventajoso para el Estado porque permitiría que los centros de salud del interior estén mejor dotados de especialistas que podrían brindar una atención más eficaz y con menos gastos innecesarios.

Al no haber especialistas en un centro de salud del interior, la salud de un paciente se puede complicar o puede requerir traslado a un hospital donde sí haya especialistas, lo que representa gastos adicionales, explicó. “¿Por qué no invertir en un salario que nos corresponde, para minimizar gastos de complicaciones que cuestan mucho más al Estado?”, preguntó.

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Finalmente, cuestionó la lógica del Gobierno y sectores opuestos al pedido de los médicos, que argumentan que cumplir con el reclamo es imposible por falta de presupuesto, mientras que en la función pública hay “abogados que cobran 47 millones por ser asesores” y familiares de políticos tienen puestos públicos con abultados salarios.

Si es imposible subir el salario de los médicos del monto actual de 5 millones de guaraníes, entonces todos los funcionarios públicos, incluyendo a los senadores y diputados, deberían ganar el mismo monto mensual, argumentó.