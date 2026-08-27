“Los médicos no tenemos por qué quejarnos”, dice gobernadora cartista

Hoy se cumple el cuarto día de la huelga de médicos a nivel nacional que en principio iría hasta mañana, en caso de que lleguen a un acuerdo con el gobierno nacional.

Los profesionales de la salud exigen un reajuste salarial ante la pérdida del poder adquisitivo de su salario que no se modificó desde el 2021, llegando incluso a ganar de 2,8 salarios mínimos, a 1,5 actualmente, como también reabastecimiento de los servicios de salud, la desprecarización de miles de médicos contratados y el pago correspondiente por feriados.

Sobre la situación, hoy fue consultada la gobernadora de Concepción, la colorada cartista Liz Meza, quien es médica, durante una entrevista en Radio Norte Comunicaciones 94.5, donde la misma aseguró que los médicos no tienen nada por qué quejarse.

“Yo creo que hoy los médicos no tenemos por qué quejarnos, se está trabajando y apoyando en salud aquí en Concepción, sobre todo, y ojalá que tampoco nos, los colegas no de acá no se unan acá, porque la verdad que me voy a sentir re mal. ¿Por qué? Porque hoy estamos trabajando por tantas reivindicaciones de salud aquí en el primer departamento que nunca antes no vieron. Yo creo que hoy nosotros tenemos que tomar otra postura”, afirmó.

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Gobernadora despotrica contra sus colegas médicos

La gobernadora dijo que hay médicos muy dedicados que tienen pasión o amor por la profesión, lo que se nota porque, siempre según ella, “te olvidas de comer, de sentarte” cuando tenés pasión, pero hay médicos que se sientan y no hacen nada, o quienes copian lo malo, ya que cuando uno se pone a trabajar, le dicen “deja nomás así, veni vamos a sentarnos nomás”.

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Dijo que la postura de los médicos de Concepción debe ser la de pelear por conseguir el gran hospital y que el mismo funcione, que se puedan contratar entre 1.000 a 1.400 médicos, ya que según ella, en Concepción tienen muchos médicos.

Dijo que uno de sus mayores orgullos es el ámbito de la salud y aseguró que va a ser directora del hospital como el nefasto dictador de Paraguay Alfredo Stroessner, quien huyó y falleció en el Brasil tras un golpe de Estado realizado por su propio círculo tras más de 30 años en la Presidencia de la República, por lo que piensa que va a durar entre 20 y 30 años en el cargo.

“Voy a ser la gran directora del hospital. Yo pienso envejecer ahí y creo que no voy a ser por un periodo, yo creo que más o menos me quiero ir así tipo Stroessner, 20, 30 años, hasta que mi cuerpito diga basta ahí, hasta envejecer”, aseguró.

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Pide retirarse a médicos que no se “unan al sistema de trabajo”

También dijo que el médico que no se una al sistema de trabajo, van a invitarle a que se retire no solo del hospital, sino de Concepción y pidió a sus colegas médicos considerar como están hoy en comparación a cinco años atrás.

“Una semana hacía guardia por un rubro y hoy 12 horas en la guardia y ganan bien. Yo llegué ganando al Ministerio de Salud G. 600.000 y en el IPS G. 400.000, y después de casi 10 años me subió a G. 1.200.000 mi sueldo y el Ministerio G. 2.000.000. Entonces fue mucha del 2012 más o menos empezó a haber cambio, pero mucho tiempo uno ganaba prácticamente ínfimo y hoy se gana bien”, sostuvo.

La gobernadora Liz Meza es conocida por la ostentosa fiesta de quinceaños de su hija, en el Club Social de Concepción. La misma calificó de “normal” gastar G. 600 millones para el evento.

Además, la misma estuvo al borde de perder la administración de los fondos del programa “Hambre Cero” ante una iniciativa planteada por los propios parlamentarios de Honor Colorado.