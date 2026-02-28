Video: así fue la ostentosa fiesta de 15 años en Concepción

La fiesta de 15 años realizada este sábado en el Club Social de Concepción sorprendió por su nivel de producción y detalles. Desde el exterior, la fachada del local fue transformada en un castillo azul con terminaciones doradas y una iluminación que cubría desde el suelo hasta la parte más alta de la estructura.

Lea más: Gobernadora de Concepción: G. 600 millones por fiesta de 15 años es “normal”

En el interior, el salón fue completamente cambiado. Se instaló un falso techo blanco con detalles clásicos dorados y fueron decorados con luces colgantes tipo de cristal que cubrían el espacio.

Las mesas y los cubiertos eran blancos con detalles dorados, estaban puestos para reunir hasta 12 personas. Las sillas eran acolchadas y de estilo elegante, reforzaban la ambientación de gala.

Para el ingreso de la cumpleañera se realizó por una escalera decorada con flores blancas y detalles dorados. Todos los elementos coincidían con la estética de “princesa” que dominó toda la ambientación.

Entre los elementos decorativos se destacaban una rosa dorada, un globo aerostático dorado, una lámpara estilo Aladino y detalles náuticos que completaban la temática.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Menú amplio y variado

El servicio gastronómico estuvo a la altura del despliegue visual. El menú incluyó una mesa previa con variedad de quesos —dambo, gouda y gruyere—, jamones ibéricos y serranos, bondiola, salamines y frutos secos.

Lea más: Jueza prohíbe publicar fotos de hija de gobernadora

Se ofrecieron mini shots de mousse de salmón y jamón crudo, pinchos caprese, pollo al sésamo, bruschettas con vegetales y salmón, arrolladitos, mini chips de carne y cerdo, entre otros.

Entre los platos principales figuraron chop suey de pollo con camarones, canelones de choclo y ricota, lasaña, lomito a la pimienta, pernil de cerdo fileteado al momento y surubí en salsa cuatro quesos o al camarón. También se sirvieron pastas y diversas guarniciones.

El sector de postres incluyó cheesecakes, tiramisú, ganache de pistacho, helados y variedad de bombones, además de una estación completa de café y bebidas que abarcó gaseosas, vinos, whisky y tragos.

Cuestionamientos por el costo y orden judicial

La gobernadora Liz Meza aclaró que el monto real habría sido de aproximadamente G. 600 millones, cifra que calificó como “normal” para una celebración de esa magnitud. Afirmó además que los fondos provinieron de préstamos y ahorros familiares.

También se dio la retención en frontera de camiones provenientes del Brasil que transportaban parte de la escenografía y decorados. Según trascendió, los vehículos habrían sido retenidos por supuestas irregularidades en controles impositivos.

Aparente interrupción de tránsito

Otro punto fue el operativo policial frente al Club Social de Concepción. Ciudadanos denunciaron la interrupción de la circulación en la vía pública durante la noche del evento.

Las críticas apuntaron al eventual uso de recursos públicos para garantizar la logística y seguridad del festejo.

En medio del revuelo, la gobernadora obtuvo una medida cautelar dictada por la jueza Angélica González Samaniego que prohíbe a medios de comunicación y redes sociales difundir imágenes que permitan identificar a la adolescente. La resolución busca proteger la identidad de la menor.