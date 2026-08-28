Bachi ante críticas de médicos y opositores: “El que más trabajó en salud fue Peña”

Ante los cuestionamientos por la ausencia de autoridades del Poder Ejecutivo en las negociaciones con los médicos en huelga, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), defendió la gestión del gobierno de Santiago Peña en el área de salud pública.

El legislador se mostró ofuscado durante las consultas de los medios de prensa y rechazó que las autoridades sean “insensibles” ante las reivindicaciones del sector.

Las declaraciones se producen mientras médicos se movilizan en las calles en reclamo de mejores condiciones laborales y respuestas a distintas necesidades del sistema sanitario. En paralelo, autoridades del Ejecutivo participan de actividades vinculadas al Mundial de Rally.

Ante la consulta sobre si consideraba una falta de sensibilidad que las autoridades estén presentes en el evento deportivo mientras los médicos protestan, el titular del Congreso respondió que no comparte esa interpretación.

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Bachi Núñez defiende gestión de Peña en salud pública

Núñez también respondió a los cuestionamientos formulados por su colega Salyn Buzarquis, quien sostuvo que el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana demuestran “desprecio” hacia los reclamos del sector sanitario.

El titular del Congreso rechazó esa acusación y puso como ejemplo el crecimiento del presupuesto destinado a Salud durante el actual Gobierno. “¿Todos los grandes hospitales, quién los construyó?”, cuestionó, antes de comparar las partidas presupuestarias durante el período de Peña y del expresidente Fernando Lugo (2008-2012).

Según Núñez, durante el gobierno de Lugo el presupuesto de Salud era de aproximadamente US$ 200 millones, mientras que con Peña se acerca a los US$ 2.000 millones. También afirmó que la actual administración incorporó unos 2.000 vínculos contractuales adicionales para médicos y adquirió nuevas ambulancias.

“Si vamos a seguir hablando, por favor, no ser periodistas militantes. El que más trabajó en salud fue Peña”, manifestó el senador, en tono desafiante ante las consultas periodísticas.

Bachi Núñez reconoce falta de insumos y demora en consultas

Pese a su defensa de la gestión actual, Núñez reconoció que persisten problemas en el sistema de salud pública, como la falta de insumos y las demoras para acceder a citas médicas, reclamos que son recurrentes entre pacientes y profesionales del sector.

El legislador sostuvo que estos problemas no pueden solucionarse “de la noche a la mañana” y cuestionó la propuesta de aumento salarial para los médicos, que demandaría unos US$ 150 millones.

“¿Ustedes quieren que convoquemos sesión extraordinaria y aprobemos US$ 150 millones que ustedes van a pagar?”, expresó al dirigirse a los periodistas.

En ese contexto, inclusive, desafió a quienes reclaman el aumento para los médicos a presentar un proyecto mediante iniciativa popular.

Rechazo de Bachi Núñez a subir impuestos

Núñez también dejó clara su postura frente a cualquier iniciativa legislativa que contemple un aumento de impuestos para financiar gastos en salud. El presidente del Congreso afirmó que rechazará propuestas de ese tipo, en el marco del planteamiento realizado por su colega Silvio “Beto” Ovelar (ANR-HC).

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Según alegó Bachi, una mayor carga tributaria podría trasladarse a los precios de los productos de la canasta básica, afectando directamente a los consumidores.