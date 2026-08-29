Huelga de médicos: Desirée Masi afirma que Peña está perdido y solo le interesa sus negocios

La doctora en medicina y exsenadora Desirée Masi (Partido Democrático Progresista) visitó No Tiene Nombre de ABC y fue consultada sobre la medida de fuerza de los gremios médicos que se manifestaron en huelga esta semana en todo el país. El principal reclamo es la recategorización salarial luego de varios años de postergaciones. La exsenadora Masi dijo que al gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) “no le interesa nada que no sea negocio para ellos”.

La exlegisladora dijo que es inadmisible que Peña, exministro de Hacienda, y los médicos, como el titular del Senado, Basilio Núñez, y de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, no encuentren una solución. Afirmó que la percepción “es que se les ve perdidos”.

Seguidamente, la exsenadora Masi dijo que le es difícil de creer que al Gobierno le sorprendió la huelga de médicos. “Yo creo que a ellos, no sé si les sorprendió la movilización, con lo cual te das una idea, porque los directores, al final de cuentas, son los que le tienen que informar lo que está pasando, toda esta preparación, no fue secreta, hubo asambleas en todo, porque una huelga, obviamente hubo asambleas en todo el país, o sea, todos nosotros sabíamos que hace tres meses, si no se llegaba a un acuerdo, se iba a llegar a una medida de fuerza. Eso sabía cualquiera, y ellos también tenían que saber, yo creo que estaban con el ninguneo”, enfatizó la exlegisladora.

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Desirée aludió a la campaña sucia contra médicos

En otro momento de la entrevista, la exsenadora Masi se refirió a la campaña sucia de ataques en redes sociales, sobre todo de perfiles falsos, contra la movilización de los médicos. “Y encima, esta campañita que todos estamos viendo en los medios, con perfiles falsos, con bots, donde ponen fotos de Rosanna González (secretaría general adjunta de la Sinamed) y fotos conmigo, hay más fotos creo que de Bachi con ella, y de Latorre que es médico”, subrayó.

Masi dijo que los médicos hicieron lobby con todos los representantes de todos los partidos políticos. Indicó que el oficialismo intenta instalar la politización de la marcha. Aseveró que la situación se asemeja a una dictadura.

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“Parece que estamos en tiempos de la dictadura. Y eso lo único que está haciendo es produciendo una reacción peor. Porque en el gremio, yo te digo porque los conozco, a la mayoría, a la gente joven obviamente ya no, yo no tengo contacto en este momento con el gremio, pero en este momento vos tenés, porque yo me estaba riendo las pasadas frente al Parlamento, estaban mostrando imágenes, y yo dije, ¿qué simpáticos son estos?, decía yo, porque ponen fotos mías con Rosanna, como queriendo, que soy la culpable de todo lo que pasa en el país, prácticamente para el Gobierno”, cuestionó la exsenadora.

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Barán sin liderazgo, aseveró Masi

Por último, la exsenadora Desirée Masi se refirió a la gestión de la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán. Dijo que la secretaria de Estado debía ejercer el rol de gestora en la huelga de médicos, pero afirmó que la alta funcionaria no tiene liderazgo.

“Y no nos olvidemos quién es Teresa Barán, porque ahora, más allá de los que conocemos, quién es ella como gestora, vamos a decir, yo cuando vi que la designaron dije la última vez que la vi a la doctora Barán era como una directora de centralización, es decir, una persona que no tiene un liderazgo. El Ministerio de Salud es muy complejo, muy complejo”, enfatizó.