Política
29 de agosto de 2026 a la - 13:00

Mercosur: Paraguay expresa interés en un acuerdo comercial con Vietnam

Una mujer pasa junto a una tienda que vende camisetas y banderas con la bandera nacional vietnamita en in Hanoi , Vietnam (Photo by Nhac NGUYEN / AFP)
Una mujer pasa junto a una tienda que vende camisetas y banderas con la bandera nacional vietnamita en in Hanoi , Vietnam (Photo by Nhac NGUYEN / AFP)041255+0000 NHAC NGUYEN

El Gobierno paraguayo manifestó que un acuerdo comercial Mercosur y Vietnam constituye una “oportunidad para ampliar y diversificar mercados para sus productos”, mejorar las condiciones de acceso y fortalecer su presencia comercial en Asia. Esta semana se realizó la primera ronda de negociaciones entre el bloque y la nación del sudeste asiático, en Buenos Aires.

Por Martín Riveros

Conforme a un reporte oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, del 24 al 28 de agosto en Buenos Aires se realizó la I Ronda de Negociaciones entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y Vietnam para un Acuerdo Comercial Preferencial.

El informe oficial indica que, para Paraguay, “este proceso constituye una oportunidad para ampliar y diversificar mercados para sus productos, mejorar las condiciones de acceso y fortalecer su presencia comercial en Asia”.

Vietnam es una de las naciones que se convirtieron en uno de los motores de crecimiento más dinámicos del sudeste asiático. Se destaca como exportador clave a nivel mundial, destacando como el segundo mayor productor de café del mundo y uno de los principales abastecedores de arroz, conforme a los datos oficiales.

Durante la ronda, se reunieron los grupos técnicos de Comercio de Bienes, Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Indicaciones Geográficas, Defensa Comercial, Asuntos Legales e Institucionales, Cooperación Económica, Pequeñas y Medianas Empresas, Competencia y Procedimientos Aduaneros y Facilitación del Comercio.

Oportunidades para el comercio

El informe de la Cancillería nacional indica que la ampliación de la red de acuerdos comerciales del Mercosur es una herramienta importante para impulsar las exportaciones, generar oportunidades para productores y empresas paraguayas, y favorecer nuevas inversiones y empleos.

Señala la cartera de Estado que, al mismo tiempo, la negociación con Vietnam “busca alcanzar un acuerdo equilibrado, que permita aprovechar las oportunidades comerciales y atender adecuadamente las sensibilidades de los sectores productivos”.

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Mercosur Vietnam
El Mercosur y Vietnam realizaron esta semana en Buenos Aires la I Ronda de Negociaciones para un Acuerdo Comercial Preferencial. (Foto gentileza).

Integran la delegación de Paraguay representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).

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Factores clave de la importancia económica de Vietnam

  • Crecimiento acelerado: su Producto Interno Bruto (PIB) crece de forma constante entre un 5% y un 7% anual, situándose entre las economías de mayor expansión en Asia.
  • Potencia manufacturera: gracias a las reformas económicas de apertura (Doi Moi), atrae grandes inversiones extranjeras de multinacionales tecnológicas (como Samsung e Intel) para la producción de electrónicos, teléfonos inteligentes, calzado y textiles.
  • Peso exportador global: es un exportador clave a nivel mundial, destacando como el segundo mayor productor de café del mundo y uno de los principales abastecedores de arroz.
  • Ubicación geoestratégica: su posición comercial y sus lazos con potencias como Estados Unidos y China la convierten en una pieza central de las cadenas de suministro globales.
  • Transición al desarrollo: es considerado por el Banco Mundial como un país de renta media en pleno desarrollo, con un comercio total que supera los cientos de miles de millones de dólares.

martin.riveros@abc.com.py