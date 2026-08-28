Proponen subir 10% el impuesto al tabaco para financiar salud pública en crisis

Arnoldo Valdez señaló que la propuesta responde al colapso del sistema de salud pública, marcado por una deuda cercana a los USD 1.000 millones con proveedores farmacéuticos, huelgas de personal médico por reivindicaciones salariales, crisis de insumos en el IPS y desfinanciación del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), cuyos recursos del FONACIDE fueron redirigidos a otros programas.

“El sistema de salud pública atraviesa hoy la crisis más profunda de su historia reciente. La emergencia sanitaria se manifiesta en la falta crónica de medicamentos, la sobrepoblación de pacientes y la interrupción de tratamientos, con masivos amparos judiciales por falta de respuesta oportuna”, señaló.

Lea más: Colapso del camposanto: proponen mover muralla en Santa Rosa

Aumento del impuesto

La iniciativa ingresada el 27 de agosto en la Cámara de Diputados y que cuenta con la firma del legislador Adrián Vaesken (PLRA) establece incrementar en un 10% la tasa vigente del artículo 115 de la Ley 6380/20, elevando el ISC al tabaco del 22% actual al 32% del precio final, muy por debajo del rango del 40% al 60% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) como media regional.

Los fondos recaudados se depositarán en una cuenta especial del Ministerio de Salud y se destinarán exclusivamente a tres fines: compra de medicamentos e insumos oncológicos para la Red Pública de Salud y el INCAN; pago de deudas a proveedores farmacéuticos para restablecer la cadena de suministro; y fondo de reivindicación salarial del personal de salud, mediante un esquema de aumentos progresivos y escalonados, explicó.

Destino de los recursos

“La norma prohíbe expresamente el desvío de recursos a fines distintos; serán administrados por el MSPBS y supervisados por la Contraloría General de la República (CGR). Entrará en vigencia 30 días después de su publicación oficial”, expresó el legislador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Escasez de maquinarias y presupuestos dificultan tareas para enfrentar El Niño en Santa Rosa

Los autores del proyecto destacan que la medida sigue las recomendaciones de la OMS, que califica los impuestos al tabaco como la intervención de mayor costo-efectividad en salud pública. El aumento no solo generará ingresos urgentes, sino que también disuadirá el consumo, reduciendo a futuro la carga de enfermedades asociadas al tabaco sobre el sistema sanitario.

“Los consumidores de tabaco generan altos costos de salud; por ello, el aumento de la carga impositiva no solo es justo, sino la única alternativa viable y urgente para salvaguardar el derecho a la salud de todos los paraguayos”, agregó.