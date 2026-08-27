Colapso del camposanto: proponen mover muralla en Santa Rosa

El concejal municipal de la comunidad santarroseña, Daniel Colmán (PLRA), manifestó que durante la última sesión ordinaria presentó una propuesta urgente para extender la vida útil del camposanto, sin esperar largos procesos burocráticos.

La iniciativa consiste en desplazar la muralla perimetral hacia la línea de vereda y construir columbarios en el sector menos utilizado del predio. La propuesta fue planteada luego de reuniones previas con el intendente y otros ediles.

Lea más: santa Rosa: concejales no logran los votos para levantar veto al rechazo de la ejecución presupuestaria

El edil explicó que el cementerio se encuentra cercado por sus cuatro lados, por lo que propone reubicar uno de los muros para liberar espacio y construir columbarios en el extremo del predio que actualmente tiene poco uso.

Destacó que esta alternativa permitiría ampliar de forma inmediata la capacidad del camposanto, ante la inminente saturación del espacio disponible.

“Por más de que la municipalidad compre un terreno en el futuro, va a pasar por un proceso burocrático y documental que va a llevar su tiempo. Una institución pública no es como un ente privado, se compra, pero no se puede utilizar de inmediato. Hay toda una serie de procesos administrativos e institucionales que se tienen que cumplir para poder habilitarlo como camposanto”, advirtió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Alternativa transitoria ante la falta de espacio

El concejal insistió en que la medida es transitoria, pero indispensable, y pidió que los estudios técnicos se realicen a la brevedad para evitar un colapso total del cementerio.

Asimismo, mencionó que, en el mejor de los escenarios, la compra y habilitación de un nuevo terreno demandaría entre ocho meses y un año, plazo que el actual cementerio no podría cubrir si no se toman medidas ahora.

Por ello, solicitó formalmente en la plenaria la intervención de un profesional en arquitectura para evaluar la factibilidad técnica de la propuesta.

Lea más: Sector pesquero de Ayolas anuncia movilizaciones desde el lunes

Dos frentes: lo institucional y la aceptación social

Colman también advirtió que la solución definitiva mediante la adquisición de un nuevo terreno no depende solamente de los trámites oficiales, sino que enfrenta un desafío social que no puede ignorarse.

“Tenemos que socializar y hablar con la sociedad para que no se cree un conflicto. Mucha gente se va a oponer a que un nuevo cementerio se instale cerca de su zona o su domicilio. Tenemos que buscar un lugar neutro para dicho efecto”, expresó.

Señaló que, además de la cuestión legal y administrativa, es necesario consultar a la comunidad y verificar si los vecinos aceptan la ubicación del futuro predio, ya que el rechazo social podría demorar aún más la solución definitiva.