Diputados rechaza veto de Peña a ley que facilita exoneración de impuestos a vehículos de bomberos

Alegando que la exoneración de pago de impuestos para la importación de vehículos para cuerpos de bomberos en nuestro país ya está establecida en la Ley vigente Nº 6762/21, el presidente de la República, Santiago Peña había vetado el proyecto de Ley Nº 7667/2026 “que exonera el pago de impuestos y tasas a la importación de vehículos especializados donados y adquiridos”.

Con el argumento principal de que “lo que abunda no daña”, planteado por el diputado Rodrigo Blanco (PLRA, Nuevo Liberalismo), hoy, por amplia mayoría, el veto de Peña fue levantado por los Diputados, aunque la última palabra la tendrá el Senado, que de acompañar la ratificación de la sanción inicial, obligará a la promulgación de la ley.

El diputado Blanco fue uno de los principales defensores de la iniciativa, que generó un tanto de confusión, ya que no difiere mucho de la ley ya vigente. Sin embargo, alegan que la intención es reducir la burocracia para que se apliquen efectivamente estas exoneraciones, sobre todo para facilitar las donaciones.

“Lo que se busca es la aplicación directa de pleno derecho de esas exoneraciones a los efectos de agilizar esos trámites, porque actualmente, como está legislado, otra vez, se somete a una solicitud a las instituciones correspondientes y a una cantidad de situaciones burocráticas”, dijo Blanco.

Por ello, con el criterio de que “lo que abunda no daña”, planteamos que estas exoneraciones sean aplicadas de pleno derecho, que agilicen y faciliten estas donaciones que son, finalmente, de buena voluntad y de mucho beneficio para nuestras comunidades”, sostuvo el diputado opositor.

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Los vehículos para los que regirían las exoneraciones son:

Camiones hidrantes.

Vehículos de rescate.

Unidades de intervención rápida.

Ambulancias destinadas a la atención de emergencias.

Cualquier otro vehículo de uso exclusivo para operaciones de bomberos.

Estos no solo no deberán pagar tasas aduaneras por la importación, sino tampoco impuestos en los municipios, tales como de habilitación vehicular.