Mcal. Estigarribia: Exintendente chaqueño condenado estará tras las rejas hasta julio del 2030

El juez de Ejecución de Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, Carlos Luis Mendoza, en su resolución comunicó que Eladio Ramón Alcaraz (ANR) compurgará la pena privativa de libertad de cuatro años y seis meses el 17 de julio del 2030.

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La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 4 años y seis meses de cárcel del exintendente en julio pasado.

El exintendente dilató la consumación de su encierro tras ser condenado en marzo del 2025 por lesión de confianza que causó un perjuicio de G. 1.054 millones a la comuna, en el 2013.

El Ministerio Público confirmó que los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) debían ser destinados a las comunidades indígenas del distrito, pero se utilizaron para fines particulares del intendente.

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“Haciendo el cálculo matemático correspondiente, se tiene que tendrá compurgada la pena privativa de libertad de (4) cuatro años y seis meses el 17 de julio del 2030″, reza parte de la resolución judicial.

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En otra parte, el juez Carlos Luis Mendoza aclara que el exintendente colorado chaqueño puede solicitar su libertad condicional a partir del 15 de enero del 2029.

La captura de Eladio Ramón Alcaraz Pereira se concretó a las 17:15 del domingo 23 de agosto, en el Cuartel Militar del 3er Cuerpo del Ejército Paraguayo, ubicado en Mariscal Estigarribia del departamento de Boquerón.