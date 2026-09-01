Concejales de Itá denuncian desvío de G. 1.700 millones en la administración Dimartino

El resultado de la auditoría externa fue presentado el lunes último en la sesión de la Junta Municipal de Itá, colegiado en el que la ANR y el PLRA se reparten seis curules cada uno. El intendente interino es el concejal colorado Elicel Achucarro.

Lea más: PLRA: Di Martino lidera y Tercera Fuerza descabalga por la unidad en Itá

Los técnicos que elaboraron el informe revelaron una diferencia acumulada entre lo recaudado y lo depositado en el último semestre de la administración del liberal Dimartino por más de G. 1.700 millones.

En un dossier, señalan que se detecta un patrón sistemático de atrasos en depósitos que oscilan entre 4 y 27 días. Agregan que existen descuadres, falta de comprobantes y depósitos de montos elevados con retraso significativo, lo que representa un riesgo para la gestión financiera de la Municipalidad.

También se denuncia que no fueron transferidos un total de G. 467 millones al Ministerio de Economía y a la Gobernación Departamental en concepto del 15% de los impuestos inmobiliarios recaudados para municipios de menores recursos y gobiernos departamentales

Finalmente se atribuye también una “probable sobrefacturación” de G. 1.004 millones en 12 obras puntuales. (Ver el cuadro)

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No hubo votos para la denuncia

El informe fue puesto a consideración del pleno y de 12 concejales presentes, seis votaron por remitir la auditoría en forma institucional al Ministerio Público; otros tres ediles votaron por no remitir el informe y tres votaron por la abstención.

Como no se reunió la mayoría simple -la mitad más uno de los presentes- es decir, siete votos, el informe quedará en secretaría de la Junta Municipal salvo que algún concejal lo presente ante la Fiscalía en forma personal.

Ediles que apoyan a Dimartino dijeron que dicho informe debía tomarse según el contexto electoral en que el exintendente, con el respaldo de todas las fuerzas opositoras, busca otro mandato mientras que el cartismo respalda al exdiputado Enrique Pereira como candidato a la jefatura municipal.