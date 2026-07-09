PLRA: Di Martino lidera y Tercera Fuerza descabalga por la unidad en Itá

La alianza electoral fue anunciada ayer en un acto encabezado por el senador liberal Sergio Rojas; el intendente saliente Jorge Luis Dimartino; el titular del PLRA Alcides Riveros y la diputada liberal Delia Estigarribia.

Lea más: Itá: PLRA también reclamará a la Tercera Fuerza que su intendentable descabalgue

Acudieron además el senador Rafael Filizzola (PDP); su colega José Oviedo (Yo Creo); la concejal departamental Mercedes Roca (PPQ) y Ermo Rodríguez, presidente del Partido Paraguay Pyahurá.

Se anunció que el Profesor Luis Zárate, excandidato a la intendencia por la tercera fuerza, renunciaba a su candidatura en apoyo a Dimartino.

No obstante tanto el PLRA como la alianza “Itá para todos”, mantienen separadas sus listas de candidatos a concejales.

Los partidos de la alianza

La tercera fuerza está integrada en dicho distrito por los Partidos Patria Querida, Encuentro Nacional, Participación Ciudadana, Revolucionario Febrerista, Convergencia Popular, Paraguay Pyahura, Unámonos y Fuerza Común.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Dimos un paso muy importante hacia la unidad en nuestra ciudad con la oficialización del apoyo del señor Luis Zárate, en representación de la mayoría de la Alianza Itá Para Todos, a mi candidatura a la Intendencia Municipal de Itá. Reafirmamos el compromiso de construir un gran proyecto basado en el diálogo, el respeto y el trabajo conjunto”, expresó Dimartino en sus redes sociales.

En Itá los candidatos a concejales del PLRA son:

Diana Judit Giménez Olmedo Claudia Elizabeth Cáceres Agüero Alba Inés López de Valdez Aldo Feliciano Coronel Monges Carlos Guapi Brítez Brígido Rojas Fidel Clemente León Sosa Enrique Daniel Benítez Astorga Alberto Antonio Carreras Brítez Alberto Arias Amarilla Richart Javier Almeida Moreno Eduardo Giménez García

Los primeros suplentes son: