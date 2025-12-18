DNCP recomienda suspender compra de carne para policías

El 2 de diciembre pasado, la DNCP mediante la resolución N° 4046/2025 dispuso ordenar la apertura del recurso de reconsideración a la protesta presentada por la empresa Grimex SA, representada por Gustavo Rautenberg, contra la adjudicación del lote 1 “compra de carne fresca de res” de una licitación de la Policía Nacional para la adquisición de alimentos. La compañía, que participó del citado llamado, describió una serie de supuestas conductas sospechosas del comité de evaluación con el fin aparente de beneficiar a una de las proveedoras.

El reclamo gira en torno a El Castillo SA, representado por Edgardo Gil. Esta firma logró ser adjudicada con dos lotes del llamado: uno para la provisión de la carne fresca de res, por G. 17.584 millones y el otro para la provisión de pollo entero congelado por G. 4.749 millones, es decir, el monto global solo para esa firma es de G. 22.333 millones.

Según la protesta, la UOC de la Policía Nacional habría pasado por alto ítems importantes del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) en el momento de la evaluación de las ofertas. Uno de los puntos más cuestionados en el documento es con relación a la experiencia en la provisión de carne fresca de res.

Para los denunciantes, la compañía adjudicada no habría cumplido con ciertos requisitos e incluso habrían falsificado documentos para satisfacer la experiencia requerida. Al respecto, la protesta señala que el comité tuvo criterios muy dispares al evaluar a los proveedores.

Uno de esos ítems tiene que ver con la experiencia como distribuidora y comercializadora de carne, categoría bajo la cual se presentó El Castillo SA, según la misma UOC. Esto pese a que presentó una marca propia de carne.

En ese sentido, el PBC establecía una serie de puntos como fotocopias autenticadas de constancias de Senacsa, además en caso de ser compradores de animales vacunos en feria presentar facturas legales, constancia de ferias donde conste la cantidad de animales adquiridos en periodos 2022, 2023 y 2024 que represente por lo menos el 60% de los animales necesarios para cubrir la oferta de carne.

Tanto para las otras proveedoras adjudicadas con el lote 1: Tape Pytã SA (Fernando Arce) como Samal SRL (Rodolfo Yambay) el comité de evaluación consignó que cumplen con esos requerimientos.

Llamativamente para El Castillo SA, sin embargo, se consignó que no aplicaba ese requisito, de acuerdo al informe de evaluación.

Otra cuestión sugestiva mencionada en la protesta es con respecto a las compras de El Castillo SA de los productores de carne. La proveedora presentó un contrato con Frigorífico Concepción, además de adquisiciones de Cooperativa Chortitzer Ltda. y Cooperativa Neuland Ltda.

La protestante solicitó a la DNCP que se emitan oficios a esas empresas para conocer si efectivamente comercializan carne fresca de res (animal entero salvo cabeza, cola y patas), si la proveedora adjudicada adquirió en los últimos años la cantidad requerida en el PBC.

Al respecto, averiguaciones previas de la misma denunciante y que son adjuntadas en la reconsideración detalla que tanto Frigorífico Concepción como Neuland respondieron a solicitudes en las cuales dicen que actualmente no comercializan la carne fresca de res, sino en cortes.

Por tanto, resulta muy llamativo que la adjudicada pueda cumplir con el pedido de la Policía.