Huelga de médicos: Enfermero y candidato exige a Peña equidad en medicamentos y atención digna

Luis Alberto Díaz López, enfermero y funcionario del Ministerio de Salud Pública, urgió al presidente de la República, Santiago Peña, a hacerse eco del dolor de la ciudadanía en el marco de la huelga de médicos, así como del desabastecimiento de medicamentos en el sistema de salud y del IPS.

La misiva expone la indignación generalizada ante un sistema estatal que demostró desplegar cobertura médica impecable, ambulancias de última generación y asistencia inmediata para un evento deportivo, mientras que en los centros asistenciales del país la gente se sigue muriendo por falta de insumos elementales.

“El despliegue de recursos, la logística e impecable cobertura médica vistos durante el evento demuestran de lo que somos capaces cuando existe voluntad política y gestión”, señaló Díaz López, quien además es candidato a concejal de Mariano Roque Alonso (Central) por la Lista 5.

“Vimos ambulancias de última generación perfectamente equipadas y asistencia inmediata apostada en los tramos. Sin embargo, al apagar los motores, la realidad del paraguayo de a pie vuelve a encenderse con crueldad. Señor Presidente, le pido raciocinio y piedad”, manifestó el profesional.

“Hoy tenemos a personal médico en huelga y marchando por reivindicaciones justas, sosteniendo un sistema precarizado mientras los enfermos se ven obligados a realizar rifas o polladas para costear insumos básicos”, lamentó.

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Pide piedad por oncológicos

Díaz López también rogó por piedad, sobre todo, para los enfermos oncológicos.

“Resulta inhumano que compatriotas que libran la batalla más dura de sus vidas deban enfrentar además la angustia de la falta de medicamentos, sillones de quimioterapia o máquinas de radioterapia fuera de servicio. Para un paciente con cáncer, un día de demora en su tratamiento no es una cifra administrativa; es la diferencia entre la vida y la muerte”, aseveró Díaz López.

Finalmente, sostuvo que si el Paraguay tuvo la capacidad y los recursos para blindar la seguridad médica de un evento deportivo, debemos tener esa misma capacidad —y, sobre todo, la empatía— para dotar a nuestros hospitales públicos del equipamiento necesario todo el año.

“Le pido que mire a su pueblo con la misma prioridad y eficacia. Los médicos y Licenciados en Enfermería merecen condiciones dignas para curar, y los enfermos merecen la oportunidad de luchar por sus vidas con dignidad”, finalizó.

Según la planilla de Salud Pública hasta junio, Díaz López recibía un salario mensual como “permanente” y “contratado” de G. 10 millones de los cuales G. 5 millones es el sueldo; G. 300.000 es subsidio para la salud; G. 2 millones por labores insalubres y otros G, 3 millones como “contratado”. Según dicha planilla, el pago se ejecuta por turnos de 24 horas seguidas, los martes de 6:00 a 6:00.