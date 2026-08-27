Santiago Peña fue copiloto de Oliver Solberg en el shakedown del Rally del Paraguay 2026

Oliver Solberg estuvo acompañado por Santiago Peña en las pruebas libres oficiales del Rally del Paraguay 2026. El piloto tuvo al presidente de la República de Paraguay en la butaca derecha del Toyota GR Yaris Rally1 durante el entrenamiento de los equipos en un tramo de 5,6 kilómetros en Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa.

Lea más: Mundial de Rally 2026: Las fotos del shakedown del Rally del Paraguay

“Que honor darle un paso en mi coche de rally Sr. Presidente Santiago Peña”, escribió el sueco de Toyota Gazoo Racing en Instagram. “Gracias por lo que haces por este increíble rally y por tu hermoso país. Rohayhu Paraguay”, agradeció el europeo, cuarto en la clasificación de pilotos del Mundial de Rally 2026, acompañando la frase con fotos junto a Peña.

Santiago Peña fue co-piloto de Oliver Solberg en el shakedown

Takamoto Katsuta, el mejor del shakedown del Rally del Paraguay

Takamoto Katsuta fue el más rápido del shakedown del Rally del Paraguay 2026. El japonés de Toyota Gazoo Racing bajó los tres minutos en los 5,6 kilómetros del tramo de las pruebas oficiales en la ciudad de Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa. El piloto, navegado por Aaron Johnston en el Toyota GR Yaris Rally 1, cronometró 2 minutos y 59 segundos en la mejor de las tres pasadas que realizó.

Lea más: Katsuta, el mejor del shakedown: ¿Cómo terminaron los paraguayos?