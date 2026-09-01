Paraguay reitera mañana al Brasil la devolución del cañón Cristiano

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, anunció que mañana se prevé una reunión bilateral con su homólogo brasileño, Mauro Vieira, en Montevideo (Uruguay), ocasión en la que Paraguay volverá a plantear la devolución del cañón Cristiano una pieza de artillería de 12 toneladas forjada durante la contienda utilizando campanas de iglesias.

Al término de la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870), las tropas brasileñas capturaron el cañón como trofeo de guerra. Actualmente, la reliquia se exhibe en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro.

La reunión del canciller con su colega Mauro Vieira será al margen de una reunión informal de cancilleres del Mercado Común del Sur (Mercosur), cónclave que se realizará este 2 de setiembre en el anfiteatro “Reinaldo Gargano” de la Cancillería uruguaya, en Montevideo.

El miércoles pasado, el canciller Ramírez Lezcano visitó la Cámara de Diputados, donde dialogaron para continuar la gestión oficial para la vuelta al país del cañón Cristiano, el cañón Mariscal López y otros bienes bélicos que Brasil retiene desde el final de la Guerra contra la Triple Alianza.

Al término de esa reunión en la Cámara Baja, el canciller Rubén Ramírez informó que la Cancillería nacional en su momento, solicitó formalmente al embajador de Brasil en Paraguay, José Antonio de Carvalho, abordar la restitución del cañón Cristiano y otros bienes capturados por el vecino país durante la Guerra contra la Triple Alianza.

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“Vuelta de página”, expresó el canciller

Ramírez Lezcano señaló que el Gobierno paraguayo “viene trabajando” en la recuperación del Cañón Cristiano desde el inicio de su mandato. Opinó, además, que la devolución de los trofeos permitiría dar “una vuelta de página definitiva” a “una triste historia de la Guerra de la Triple Alianza”. Señaló que Brasil es el único de los tres países aliados contra Paraguay en aquel conflicto que aún no ha devuelto los trofeos de guerra.

Refirió que el proceso debe atravesar una serie de etapas, inicialmente en el ámbito del Poder Ejecutivo del Brasil y posteriormente en el Congreso Nacional del vecino país, debido a que estos bienes forman parte del patrimonio brasileño, de acuerdo con su legislación.

Asimismo, aclaró que, hasta el momento, el Paraguay no ha recibido ningún documento oficial del Brasil respecto a la eventual devolución del cañón. “Con los diputados que conforman esta Mesa Directiva también hemos acordado trabajar de manera conjunta, de modo que la diplomacia parlamentaria pueda activarse y podamos tener una agenda plena de Paraguay en el reclamo de nuestro patrimonio histórico”, manifestó.

Finalmente, el canciller refirió que el Paraguay continúa trabajando para lograr la recuperación del Cañón Cristiano y de otros bienes de valor histórico. “La diplomacia tiene sus medios, sus tiempos y sus procesos, y este es un reclamo histórico”, concluyó.

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Dichos de Lula crearon polémica

El pasado 18 de agosto, el medio brasileño O Globo reportó que el presidente brasileño Luíz Inácio Lula da Silva decidió devolver a Paraguay el cañón Cristiano. Sin embargo, esa información aún no ha sido confirmada oficialmente y, aunque sea precisa, la decisión debe ser aprobada por el Congreso brasileño.

La recurrente solicitud de Paraguay, lo desempolvó el presidente de Brasil tras unas polémicas declaraciones a inicios de julio pasado.

En un acto con militares, Lula expresó que “a nosotros (Brasil) nos gusta la paz, pero un buen día Paraguay decidió invadir a Brasil”. Dicha afirmación generó la reacción oficial en el gobierno de Paraguay -aunque tardía, con la convocatoria del embajador brasileño en Asunción José Antonio de Carvalho- que renovó formalmente el pedido de repatriación de la pieza histórica.

Tras las manifestaciones del mandatario brasileño, el vicepresidente Pedro Alliana fue la primera voz del Gobierno paraguayo en insistir al Brasil en la devolución del cañón Cristiano, el cañón Mariscal López y otros bienes patrimoniales de la Guerra contra la Triple Alianza que continúan en poder de vecino país.

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Asimismo, el vicepresidente Alliana indicó que la definición del retorno o no al Paraguay queda supeditada a la decisión del Congreso del Brasil.