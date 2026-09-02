Bachi justifica demora en integrar comisión del IPS: “No puedo ser niñero de los colegas”

La creación de la Comisión Especial de Investigación de la corrupción en el IPS y el Ministerio de Salud, fue aprobada el pasado 12 de agosto mediante la Resolución N.º 1903.

La demora volvió a cobrar protagonismo luego de los informes de la Contraloría General de la República sobre la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), que revelaron millonarias inconsistencias y cuestionamientos sobre la gestión de la previsional.

Bachi Núñez culpa a la oposición crítica

Consultado sobre por qué no se conformó la comisión especial, Bachi Núñez sostuvo que el problema radica en que algunas bancadas todavía no enviaron los nombres de sus representantes. “Y no se conforma, porque hay bancadas que no envían”, respondió el titular del Senado.

Ante la consulta sobre su responsabilidad como presidente de la Cámara Alta, Núñez respondió que debe consultar a las distintas bancadas y que no puede asumir decisiones que corresponden a sus colegas.

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“Hay que preguntarle a las bancadas, uno no puede actuar de niñero de los colegas. Yo soy uno más entre ellos”, manifestó.

La propia resolución de creación establece que la comisión estará integrada por seis senadores, quienes deben ser designados por el presidente del Senado “en acuerdo con las respectivas bancadas”.

“Una hora más y ya va a salir la resolución”, promete Bachi

Núñez aseguró que aguardaría una hora más para recibir las designaciones pendientes y posteriormente emitir la resolución. “Hasta hoy voy a esperar una hora más y ya va a salir la resolución. La decisión es que decidan los seis”, afirmó.

El titular del Senado también fue consultado sobre quién presidirá la comisión y si el cargo quedaría en manos de un senador cartista. “Los seis se van a decidir. Podemos darle para que presidan y si no se anotan, ¿cómo vamos a darle?”, respondió.

Honor Colorado ya tiene tres nombres para la comisión

Núñez mencionó además a los representantes que, según indicó, integrarán la comisión por parte de la bancada de Honor Colorado.

Los nombres señalados son Natalicio Chase, Antonio Barrios y Lizarella Valiente. También aparece anotado su aliado político, el senador Dionisio Amarilla (liberocartista).

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La resolución establece que, una vez instalada, la comisión deberá elegir de entre sus integrantes a un presidente, un vicepresidente y un relator. Tendrá una duración de 180 días hábiles, con posibilidad de prórroga por un periodo igual o menor.

Su objetivo es investigar, hacer seguimiento y esclarecer presuntos hechos punibles de corrupción detectados tanto en el IPS como en el Ministerio de Salud.

La investigación parlamentaria adquiere especial relevancia después de los datos expuestos por el contralor general de la República, Camilo Benítez.

Contraloría detectó una brecha de G. 625.000 millones

Uno de los principales hallazgos de la Contraloría corresponde a los registros de bienes de consumo e insumos médicos del IPS.

Tras la sincronización entre el Sistema de Información Hospitalaria y el sistema SAP, se produjo una reducción contable del 45%, generando una diferencia superior a G. 625.000 millones que, según explicó el contralor, no pudo ser aclarada.

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Entre las posibilidades planteadas se encuentra que los bienes hayan sido registrados incorrectamente o, en el escenario más grave, que los medicamentos hayan desaparecido.

Otro de los datos revelados por la Contraloría apunta al pago de más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, asi como más de USD en acuerdos judiciales con proveddores. El mecanismo habría permitido evitar procesos ordinarios de licitación y controles previos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

El monto involucrado supera los US$ 25 millones, equivalentes a unos G. 104.000 millones.

Una hora después reveló la resolución de integración

El presidente del Senado una hora después de la conferencia con los medios acreditados dio a conocer la resolución de integración que estará copada por el cartismo y aliados. La nómina está liderada por el senador liberocartista Dionisio Amarilla, de quien no se descarta que presida la comisión.

También integran los cartistas: Natalicio Chase, Antonio Barrios, Lizarella Valiente por la disidencia colorada, Lilian Samaniego, y por la oposición, la senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC).

Evalúa convocar al titular de la Senad

Por otro lado, el presidente del Senado dijo que evalúa convocar al ministro de la Senad, Jalil Rachid, el lunes en una reunión de la mesa directiva tras el pedido de senadores de la oposición, tras el asesinato del líder de la comunidad, Antonio Carrillo y del docente Catalino Correa.

Ambos fueron abatidos el pasado 14 de agosto en un confuso operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) en el distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú.