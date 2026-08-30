IPS sin medicamentos: Asegurados gastan millones y venden hasta sus casas

La situación en el Instituto de Previsión Social (IPS) liderado por Isaías Fretes como presidente del Consejo de Administración, llegó a un punto crítico e insostenible para miles de familias trabajadoras. Cada día, los asegurados denuncian un dramático desabastecimiento de insumos y fármacos esenciales en las farmacias de la previsional.

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Ante la falta de respuestas institucionales, los pacientes hospitalizados y sus parientes hablaron con ABC para contar la angustia que viven y como se ven obligados a realizar gastos millonarios que superan ampliamente el salario mínimo, recurriendo a colectas entre amigos, préstamos y la desesperada opción de poner en venta terrenos o sus propias casas para evitar que sus seres queridos mueran en una cama de internación.

El calvario diario: Gastos llegan a G. 3 millones por día

Estar internado en el IPS se ha convertido en una ruina financiera para los aportantes. Un familiar de un asegurado, que prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias, relató el calvario económico al que se enfrenta a diario. Según explicó, el costo promedio para mantener con vida a un paciente en estado delicado ronda los G. 1.500.000 diarios, pudiendo duplicarse según la situación.

“Ayer gasté G. 1.600.000 y hoy me piden otro medicamento y en total otro millón más. Ya nos quedamos sin plata, estamos haciendo colectas entre amigos y familiares, planeando actividades para recaudar fondos y hasta evaluando vender un terreno, nuestra casa”, expresó con profunda angustia el afectado.

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La lista de compras diarias incluye insumos médicos básicos y fármacos de alto costo que la previsional argumenta no tener en stock. Entre los productos más requeridos figuran la Tigeciclina (un potente antibiótico), suero dextrosa al 5% de forma constante, volutrol y dispositivos tan específicos como la trampa para mocos, cuyo valor individual asciende a G. 40.000 y de los cuales se solicitan hasta tres unidades por día.

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”Ahora nos piden Aztreonam, cuyo costo estimado alcanza los G. 1.100.000 por día. Es insostenible”, contó uno de los afectados.

Los familiares deben ingeniarse para conseguir precios alternativos, mientras los montos se acumulan de forma alarmante.

Pediatría del IPS afectado por carencias: no hay ni jeringas

La desidia institucional no distingue edades y golpea con extrema dureza a los sectores más vulnerables. Padres de niños internados en el área de pediatría denunciaron que la carencia llega a elementos tan elementales que resulta inverosímil para un sistema de salud que recauda millones en aportes mensuales.

Falta de jeringas y guantes : Los familiares denuncian que no hay jeringas disponibles para alimentar a los bebés cada tres horas, obligando al personal de enfermería a sortear verdaderas odiseas recorriendo diversos pisos del hospital en busca de insumos básicos como una simple tacita de orina o gasas.

Sobrecarga al personal de enfermería: Los denunciantes señalan que las enfermeras hacen lo humanamente posible con los pocos recursos que tienen, debiendo recurrir a malabares para conseguir elementos básicos para que los recién nacidos puedan sobrevivir.

Qué dice el IPS: La postura oficial ante el desabastecimiento

Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, brindó explicaciones sobre los motivos estructurales y administrativos que mantienen a las farmacias de la previsional con faltantes sensibles.

La funcionaria reconoció que el IPS atraviesa una limitación presupuestaria severa. Según detalló, para el presente ejercicio fiscal la institución contaba con un presupuesto de G. 1.6 billones, mientras que la necesidad real asciende a G. 2.1 billones, un déficit histórico que se arrastra desde hace más de una década.

Los puntos clave brindados por la gerencia de abastecimiento:

Cobertura contractual: Rodríguez afirmó que la institución se encuentra con un 93% de cobertura contractual en lo que respecta a adjudicaciones planificadas. Sin embargo, aclaró que esto significa que los contratos están firmados, pero las entregas por parte de los proveedores demoran en hacerse efectivas en las farmacias de los hospitales.

Restricción presupuestaria: La gerente explicó que el IPS ya no tiene Ley de Presupuesto , lo que imposibilita seguir ejecutando contratos anteriores sin un respaldo financiero inmediato. La gerente explicó que el IPS ya no tiene disponibilidad financiera para lo que resta del año debido a las exigencias de la, lo que imposibilita seguir ejecutando contratos anteriores sin un respaldo financiero inmediato.

Uso de fondos plurianuales: Como salida de emergencia, la institución recurrió a una autorización del equipo económico para realizar un adelanto de la plurianualidad correspondiente al ejercicio del próximo año. Con esta medida excepcional, se pretende emitir nuevas órdenes de entrega para reabastecer las farmacias de los distintos centros asistenciales. Como salida de emergencia, la institución recurrió a una autorización del equipo económico para realizar un adelanto de la plurianualidad correspondiente al ejercicio del próximo año. Con esta medida excepcional, se pretende emitir nuevas órdenes de entrega para reabastecer las farmacias de los distintos centros asistenciales.

“En abril del año pasado se hicieron órdenes de entrega por G. 174 mil millones y en abril de este año, por esa recesión que tenemos de la disponibilidad presupuestaria, hemos ordenado solo por G. 41 mil millones. Fíjense la diferencia enorme que tenemos con referencia al año pasado”, expresó.

Consultada sobre la ausencia recurrente de medicamentos muy demandados como losartán o telmisartán, la autoridad institucional admitió que existen retrasos temporales atribuibles tanto a los procesos de fabricación de los laboratorios proveedores como a la lentitud en la emisión de las órdenes de compra.

A pesar de las proyecciones técnicas y los porcentajes de adjudicación mencionados por las autoridades administrativas, la realidad en las salas de internación sigue siendo desesperante. Para el asegurado que aguarda en los pasillos con una receta en la mano y la billetera vacía, las explicaciones sobre presupuestos y licitaciones no curan a sus enfermos ni devuelven el dinero gastado, dejando al descubierto una crisis que urge una solución definitiva.