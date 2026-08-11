Caja Municipal: jubilados recuerdan a 50 compañeros fallecidos en medio de falta de pagos

En medio de la crisis que enfrenta la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal, esta mañana se realizó una misa en conmemoración de los jubilados fallecidos en el microcentro de Asunción, en el marco de protestas por falta de pagos.

El acto fue convocado por la Asamblea Nacional Abierta y Permanente de Jubilados Municipales y la Asociación Paraguaya de Jubilados y Pensionados.

Durante la ceremonia, los jubilados recordaron a sus compañeros fallecidos y reiteraron su reclamo por el pago de los haberes atrasados, además de exigir transparencia en el manejo de la institución.

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Jubilados denuncian que unos 50 compañeros fallecieron

Rita Duarte, jubilada, señaló que la misa también representa un momento para reafirmar la lucha que llevan adelante los jubilados municipales ante la crisis.

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“Es una misa en recuerdo de los compañeros que se fueron en medio de esta angustia, orfandand y vida injusta que no está tocando a los jubilados municipales. Con ese recuerdo, florece nuestra lucha, firmeza y convicción de que estamos haciendo lo correcto, que no estamos pidiendo lo que no nos corresponde y estamos luchando por nuestros derechos adquiridos”, declaró.

Según precisó Duarte, en medio de la crisis por la falta de pagos fallecieron unos 50 jubilados.

Advierten sobre el impacto de la falta de pagos

La jubilada sostuvo que la falta de ingresos y la incertidumbre generada por la crisis afectan la salud de los jubilados, incluso en el aspecto psicológico.

“Cada semana se va uno. Sabemos que la muerte es inexorable, está prevista y nadie se escapa, pero las condiciones y el contexto inciden negativamente”, dijo.

Asimismo, mencionó problemas relacionados con la salud mental, como la depresión, entre las consecuencias que enfrentan los afectados por la situación.

Jubilados municipales llevan tres meses sin cobrar

Duarte precisó que actualmente llevan tres meses sin percibir sus ingresos, correspondientes a mayo, junio y julio.

También remarcó que el pedido de los jubilados se centra en recibir sus haberes en tiempo y forma y contar con transparencia sobre el funcionamiento de la institución.

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“Solamente queremos cobrar. Queremos que nos paguen en tiempo y forma. No pedimos otra cosa, aparte de la transparencia”, subrayó.