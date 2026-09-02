Peña visita a Cartes y ahora entra en “modo elecciones” municipales

“Junto al presidente Santiago Peña y al presidente de la ANR, Horacio Cartes, mantuvimos una reunión de trabajo y coordinación de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre, fortaleciendo la unidad y el trabajo conjunto de nuestro querido Partido Colorado”.

Así refiere el posteo del vicepresidente y futuro presidenciable de Honor Colorado de cara al 2028, Pedro Alliana, al informar brevemente, de la reunión con el exmandatario Horacio Cartes en su residencia en Asunción.

En el encuentro asistieron el presidente de la República, Santiago Peña; el asesor político presidencial, José Alberto Alderete; el senador y médico personal de Cartes, Antonio “Tony” Barrios, y el jefe de Gabinete de la ANR y asesor jurídico de Yacyretá, Eduardo “Presi” González Báez.

Según el vicepresidente Alliana, el tema de la reunión giró en torno a las elecciones municipales previstas para el domingo 4 de octubre. Para el presidente Santiago Peña el encuentro fue prioritario atendiendo que hizo un paréntesis en su agenda oficial.

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Las prioridades de Peña y Alliana

Peña y Alliana dieron la semana pasada prioridad absoluta al WRC Rally del Paraguay 2026 que se desarrolló en el departamento de Itapúa. Ambos se establecieron en la zona de Encarnación desde el jueves pasado y se extendió hasta el domingo, día de la finalización de la competencia motor.

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En esos días, los médicos del sistema de salud pública fueron a huelga en todo el país en reclamo de reajuste salarial y mejores condiciones de trabajo, como el cobro de feriado. Pero tanto Peña como Alliana dieron la espalda a los trabajadores de blanco.