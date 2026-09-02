Senadores ganan G. 38 millones al mes y por “cumpleaños con asado” no sesionaron

Después de que los colorados dejaran sin quórum la sesión ordinaria y extraordinaria del Senado, trabajadores de prensa increparon al cartista Derlis Maidana por lo ocurrido.

Maidana justificó la rabona al señalar que dos parlamentarios, José “Pakova” Ledesma (Liberocartista) y Blanca Ovelar (ANR, disidente), estaban de cumpleaños y que el primero ofreció un almuerzo con asado a los parlamentarios.

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El oficialista sostuvo que solo se trataba de una “pausa comercial” y dejó abierta la posibilidad de que el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), llame a una sesión extraordinaria para concluir los puntos del orden del día.

Vea el video del Menú (Mariela Fretes, Abc Tv)

Tras horas de expectativa, finalmente los cartistas mantuvieron la rabona.

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“No tenemos ningún problema en sesionar. Sino que todo el mundo está con muchas gestiones, atendiendo a gente, recorriendo los ministerios”, buscó justificar Maidana pese a recordarle que los parlamentarios fueron electos para legislar.

Ganan G. 38 millones al mes y no sesionan

Al cuestionarle que los parlamentarios ganan casi G. 38 millones al mes y que empiezan a emular las rabonas de la Cámara de Diputados, sostuvo que en la Cámara Alta muy pocas veces dejan las reuniones sin quórum.

Respecto a la crisis en el sistema de salud, sostuvo que el gobierno de Santiago Peña “está avanzando” en el tema con los médicos movilizados.

“El presidente de la República hizo un anuncio importante de que hay un aumento de más de 127 millones de dólares para el Ministerio de Salud, como se viene aumentando todos los años”, aseveró.

“También tenemos que ver de dónde se sacan esos más de 120 millones de dólares para poder cumplir, por lo menos en parte, con las expectativas del sector médico”, aclaró.

Deben conseguir el dinero para mantener nuevos hospitales

Igualmente, se mostró a favor de la propuesta de su compañero de bancada, Gustavo Leite (ANR, HC) de aplicar recortes de gastos superfluos al Presupuesto General de la Nación.

Afirmó que desde la “Ley Godoy”, se ha mejorado el gasto público, al menos en el Congreso. Admitió que urge un alcance mayor en el Poder Ejecutivo que maneja el 95% del presupuesto.

“¿Se acuerdan de que los legisladores tenían viajes ilimitados en primera clase? Muchos otros beneficios que se quitaron todos. Pero tenemos que profundizar las reformas y también en el Poder Ejecutivo, que sabemos que ellos manejan más del 95% del presupuesto", sostuvo.

Finalmente recordó que este gobierno deja un legado de varios grandes hospitales, pero que habrá que ver de dónde se sacará el dinero para su manutención.