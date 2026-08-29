Hugo Meza, vicepresidente de la Cámara de Diputados, pide cortar gastos y revisar impuestos

En el marco de la huelga del sector médico y la falta de medicamentos e insumos en hospitales públicos, el vicepresidente de la Cámara de Diputados abogó por una reforma impositiva, pero acompañada por el corte a los gastos superfluos.

Entrevistado en el programa No Tiene Nombre de ABC TV, Meza señaló que desde hace bastante tiempo viene expresando su desacuerdo con la posición del Poder Ejecutivo respecto a no tocar ningún impuesto.

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“A mí me parece un error, porque nosotros tenemos una ciudadanía mucho más exigente, que quiere una educación como la de Finlandia, que quiere la salud como la de la Unión Europea, y creo que nos merecemos los paraguayos. Entonces, con esta misma base impositiva, eso va a ser imposible”, aseveró el legislador.

Mejorar el gasto, cortar privilegios y reforma impositiva

No obstante, dijo que dicha reforma impositiva no se podrá lograr sin un gran acuerdo político sobre tres bases: mejorar el gasto público; cortar los gastos superfluos y tocar la base impositiva del 10% en IVA, Renta Empresarial y Renta Personal, más conocida como Triple 10 o “10-10-10″.

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Respecto a mejorar el gasto público, señaló que la población hoy en día reclama: “¿Por qué van a meter de vuelta la mano, el Estado, en nuestro bolsillo si hay un mal gasto público?

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Sostuvo que también se necesita cortar los gastos superfluos y los gastos innecesarios, incluyendo a la clase política, “eliminando algunos privilegios que irritan a la ciudadanía”, dijo en alusión a los numerosos privilegios para ellos y sus parientes.

Dijo que tras esto se debe tocar después de más de 20 años la base impositiva del triple 10, “que ya no va”.

“Eso no significa que hay que cobrarle otra vez al que está pagando, sino trabajar también sobre la informalidad”, aseveró.

“Si no tenemos las tres patas, creo que nos resta autoridad moral para poder sentarnos a construir un gran pacto nacional”, sostuvo.

Hay más hospitales, pero falta su sostenimiento

Indicó que, aplicada dicha reforma, todo lo que se pueda recaudar en estas áreas deberá ir directamente a las “cuatro patas” más importantes que hoy necesita nuestro pueblo: Salud, Educación, Seguridad e Infraestructura “y ningún gasto fijo más, ningún gasto corriente más a lo que se refiere a salario u otro beneficio”, sentenció.

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Meza advirtió que ignorar el problema no hará que desaparezca. Señaló que si la base impositiva no se toca en este periodo, el Gobierno siguiente lo tendrá que hacer igual para “sostener” el “legado” de Santiago Peña.

“Ya están en funcionamiento dos enormes hospitales, como el de Cnel. Oviedo y el de Itapúa. Eso se va a sumar a otros hospitales grandes. Entonces, ¿cómo vamos a sostener eso?”, se preguntó.