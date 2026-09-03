Funcionarios se encadenan y exigen el pago de salarios atrasados en Paraguarí

“El Partido Colorado tiene hambreado a su pueblo”, manifestó Eladio Maravilla, quien junto con Félix Barchello se encadenó frente a la Municipalidad. Maravilla, con 31 años de antigüedad, dijo que tiene una familia que alimentar y calificó de indignante la situación.

Los trabajadores reclaman el pago de cinco meses de salarios atrasados y denuncian el incumplimiento de un acuerdo firmado el 10 de agosto con el intendente Marcelo Simbrón (ANR). Según señalaron, el salario de marzo fue abonado el 14 de agosto, pero el pago de abril, previsto para el 31 de agosto, no se concretó.

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La sindicalista Arminda Broschert de Cantero manifestó que los funcionarios están cansados de reclamar y no obtener respuestas. Señaló que la medida busca visibilizar el incumplimiento del compromiso asumido por el Ejecutivo municipal.

La deuda del intendente por cinco meses de atraso —de abril a agosto pasado— superaría los G. 500 millones.

Cuestionan la presencia de supuestos “planilleros”

Los manifestantes también denunciaron la supuesta existencia de personas que cobran sin trabaja en la comuna y afirmaron que cerca del 50% de los aproximadamente 80 funcionarios serían “planilleros”.

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Durante un recorrido por la Municipalidad constatamos que algunas oficinas estaban vacías, otras cerradas y sin iluminación, entre ellas la de Tesorería, a cargo de Gloria Ojeda.

Asimismo, en el departamento de Administración y Finanzas, donde debería estar la cuñada del intendente, Cecilia Barrios.

La responsable de Recursos Humanos, Amada Almada, explicó que algunos trabajadores realizan tareas fuera de la sede municipal. Y que el caso específico de la cuñada del ejecutivo, la tesorera Barrios, dijo que cuenta con horario especial y que viene tres veces a la semana.

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Acuerdo con dudas

Tras el inicio de la protesta, el intendente Marcelo Simbrón se reunió con los funcionarios y se comprometió a pagar mañana el salario correspondiente a abril.

Argumentó que la recaudación municipal disminuyó y aseguró que busca regularizar la deuda con los funcionarios antes de dejar la administración.

Ante el nuevo compromiso, los funcionarios levantaron momentáneamente la medida de fuerza y aguardarán que se concrete el pago. Advirtieron que, si nuevamente no se cumple lo acordado, retomarán las medidas de protesta.