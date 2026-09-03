Tras evitar declarar de interés nacional la protección de Médanos del Chaco, convocan a “mesa técnica”

Para el próximo miércoles 9 a las 9:00 en el Salón VIP de la Cámara de Diputados (5º piso), el diputado José Rodríguez (ANR, HC) convoca a una “mesa técnica” para debatir su proyecto de modificación de la Ley N.º 5723/2016, que declara el Parque Nacional Médanos del Chaco como un área silvestre protegida bajo dominio público en Paraguay, con la intención de eliminar la protección contra intervenciones en dicho ecosistema, pese a que incluso es parte de tratados internacionales suscritos por el país.

Además de a sus colegas legisladores, la invitación incluye al representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), que ya emitió parecer por el rechazo del proyecto, así como al representantes de Viceministerio de Minas y Energías del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) entre otros entes.

El pasado martes, el diputado Rodríguez pidió el rechazo del proyecto de declaración de interés nacional “la protección y conservación del Parque Nacional Médanos del Chaco y exhorta al poder ejecutivo a garantizar su preservación ambiental, hídrica, histórica y cultural”, planteado por su correligionario Mauricio Espínola (ANR, Añeteté), pese a ser una medida que busca simplemente ratificar lo que establece la ley vigente.

“Médanos del Chaco no es simplemente un pedazo de tierra. Médanos del Chaco es agua debajo de nuestros pies, tierras ancestrales. cuidar el medio ambiente y ahí se encuentra el sistema acuífero Yrendá estratégico para el Chaco, señor presidente. Si contaminamos el acuífero o eliminamos tierras ancestrales, destruimos un ecosistema, no solamente estamos afectando al medio ambiente, sino que estamos afectando a la vida el día de mañana para nuestros hijos o para quienes vendrán”, había planteado Espínola.

Pese a estos argumentos, Rodríguez se opuso pidiendo el rechazo ya que evidentemente va contra sus intenciones de habilitar la explotación de supuestos recursos (que ni siquiera hay certeza de que existan en el sitio), pero no lo concretó ya que la sesión quedó en ese momento sin quórum.

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Hasta ahora tanto el Mades, como la Defensoría del Pueblo (ya en este gobierno) y la Corte Suprema e Justicia, así como grupos de organizaciones civiles se han posicionado en contra de alterar el área silvestre protegida del parque Médanos del Chaco, que abarca parte de los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay.

Por su parte, Rodríguez copió y pegó básicamente un proyecto idéntico ya rechazado en junio de 2023, que había sido presentado por el diputado cartista del periodo anterior, Edwin Reimer.