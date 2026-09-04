Peña firma ley que declara festividad de la Virgen de Caacupé Patrimonio Cultural Inmaterial

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley N° 7702, con fecha 2 de setiembre, por el cual declara la festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé, celebrada el 8 de diciembre de cada año, como Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay.

La ley faculta al Poder Ejecutivo, Secretaría Nacional de Cultura, en coordinación con las autoridades eclesiásticas, la Gobernación de Cordillera, la Municipalidad de la ciudad de Caacupé y otras autoridades públicas competentes, a disponer acciones para fomentar y promover las actividades enmarcadas en la Festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé.

La iniciativa fue sancionada por la Cámara de Diputados el 11 de agosto de este año.

En el debate legislativo, el diputado Carlos María López (PLRA), uno de los autores de la iniciativa, dijo que el proyecto cumple con los criterios establecidos en la Ley de Patrimonio Cultural, así como con los principios de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003), que reconoce como tal a las tradiciones vivas transmitidas de generación en generación.

“Significado simbólico”

El documento oficial refiere que la festividad de Caacupé “reúne las condiciones exigidas por su carácter vivo, su transmisión intergeneracional, su significado simbólico y su capacidad de reforzar la identidad y la cohesión social de las comunidades devotas”.

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Cabe recordar que, el pasado 8 de diciembre de 2025, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) oficializó —por vía administrativa y mediante la Resolución N° 791/2025— una declaración similar de patrimonio inmaterial, momentos antes de la misa central en la Basílica de Caacupé.