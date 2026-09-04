Tomás Olmedo: Tribunal confirma a juez Estigarribia y destraba audiencia

El colorado Tomás Olmedo, quien renunció a su cargo de intendente de Ñemby, para buscar su reelección el próximo 4 de octubre, tuvo un revés judicial y debe rendir cuentas a la justicia por la presunta sobrefacturación de obras municipales.

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El Tribunal de Apelación, integrado por los magistrados Gustavo Amarilla, Claudia Criscioni y Raquel Luraghi, rechazó la recusación planteada por Tomás Olmedo y ordenó que se realice la audiencia preliminar ante el juez Rodrigo Estigarribia.

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Olmedo era el único que seguía zafando de la diligencia judicial debido a las múltiples chicanas jurídicas planteadas para evitar subir al banquillo de los acusados.

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Los otros cinco acusados, por la presunta tragada de G.738 millones, sus causas ya fueron elevadas a juicio oral y público.

Están investigados junto a Tomás Olmedo, el director de obras municipales,Enrique Hugo Delvalle García; los fiscalizadores de obras, Daniel David Sánchez Arza y Flavio Javier Duarte.

Además, del contratista y propietario de Mbarete Import Export, Arnaldo Gauna Martínez y Marcos Isaías Meza, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Ñemby.