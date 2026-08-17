Tomás Olmedo: Quinto coacusado irá a juicio oral por presunta “tragada”

El juez Penal de Garantías, Rodrigo Estigarribia, rechazó dos incidentes planteados por Marcos Isaías Meza, coacusado junto con el ex intendente de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR), y ordenó la apertura del juicio oral y público.

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Marcos Isaías Meza, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Ñemby, tuvo un duro revés judicial al ser rechazados dos de sus incidentes procesales.

De esta manera, cinco de los seis acusados por el pago de G. 738 millones a la empresa Mbarete Import Export por empedrados que ya existían en Ñemby ya aguardan la fecha para el juicio oral y público.

Sin embargo, el sexto acusado; el ex intendente Tomás Olmedo, quien está en plena campaña por la reelección, sigue dilatando su ida al banquillo de los acusados.

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Antes, el juez Rodrigo Estigarribia ya dispuso el inicio del juicio oral para el director de obras municipales, Enrique Hugo Delvalle García; los fiscalizadores de obras, Daniel David Sánchez Arza y Flavio Javier Duarte, y el contratista y propietario de Mbarete Import Export, Arnaldo Gauna Martínez.

Escrache a hurreros de Olmedo

Durante el fin de semana pasado, un grupo de hurreros de Tomás Olmedo que hacía visita “casa a casa” en el barrio Mbocayaty fue escrachado por los vecinos.

Los colorados intentaron dejar sus afiches y volantes en las viviendas, pero fueron expulsados por los frentistas. Entre hurras, reclamos y chiflidos, seguían caminando.

Resultó llamativa la presencia de una patrullera de la Comisaría jurisdiccional Móvil 581 escoltando a los hurreros, y cuando los oficiales fueron cuestionados por los vecinos, se retiraron del sitio.