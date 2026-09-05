CGR aplazó a intendente de Acahay denunciado por presunto acoso sexual

La Contraloría General de la República en su último informe de re evaluación del plan de mejoramiento administrativo, dejado para que el intendente Aldo Lezcano desarrolle luego de una fiscalización, confirmó que solo se implementó el 50 % de los 20 puntos que se debían mejorar.

El intendente, denunciado por ex funcionarias municipales por presunto acoso sexual, tuvo varias observaciones respecto a la falta de respaldo documental sobre los recursos recibidos por la Municipalidad de Acahay en concepto de Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

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“La Municipalidad de Acahay presentó un plan de mejoramiento con las acciones de mejora y los responsables de la implementación, no así los documentos de respaldo que evidencien las acciones de mejora propuestas de las 20 observaciones señaladas en dicho informe final”, reza parte del documento del ente contralor.

Según el documento, Aldo Lezcano contrató personal para el programa de almuerzo escolar sin contar con respaldo documental e hizo pagos por construcciones con dinero del Fonacide sin la documentación adecuada.

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Además, se detectaron cheques emitidos por la Municipalidad de Acahay cobrados por terceras personas cuyos endosos difieren de las firmas de los proveedores.

El ente contralor detectó también comprobantes no válidos en la rendición de cuentas del Fonacide, entre otras desprolijidades administrativas que Aldo Lezcano no supo subsanar.

También se detectaron desprolijidades en el uso de recursos públicos provenientes de los royalties y otras compensaciones que no se pudieron justificar de manera documental, según el informe de la CGR de agosto pasado.

“El nivel de cumplimiento general de la evaluación obtenida por la Municipalidad de Acahay es cumplimiento parcial. La Comuna no respaldó con documentos que permitan contemplar la ejecución de las acciones correctivas”, reza otra parte del documento.