Feudo de Bachi: A las puertas de las elecciones, apuran manejo político en Nueva Asunción y Nanawa

El proyecto del diputado cartista Esteban Samaniego y su colega liberal, Enrique Antonio Buzarquis (vicepresidente del Partido Liberal Radical Auténtico) “que establece mecanismos y procedimientos para potenciar el desarrollo territorial de los municipios de Nueva Asunción y Nanawa del XV Departamento de Presidente Hayes, y del municipio de Itá del XI departamento de Central” fue incluido como punto 11 del orden del día de la sesión ordinaria del próximo martes en Diputados.

Alegando un problema para el loteamiento de tierras públicas (a nombre del Indert) en estos municipios, ya que el fin de dicha institución es la entrega de propiedades para la reforma agraria y en el sitio mayoritariamente existen varios lotes, pero de poca extensión (menor a una hectárea), sostiene que la labor de titular a favor de terceros estas propiedades deben pasar a manos de las administraciones municipales.

Sugestivamente el planteamiento toma impulso a menos de un mes de las elecciones municipales del 4 de octubre, donde en Nueva Asunción busca el rekutú el cartista (y del equipo político de Bachi), Miguel “Juancho” Vera, mientras que otro operador del Clan Núñez, Carlos García (ANR, HC) busca quedarse con la intendencia de Nanawa.

En el caso de Itá, aspira al rekutú el liberal José Luis Dimartino, del equipo de Buzarquis (Nuevo Liberalismo).

El proyecto plantea en su artículo 4° declarar de “utilidad pública e interés social” y autorizar al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) a transferir a título gratuito a favor de los municipios” citados todos “los inmuebles rurales y urbanos que formen parte del patrimonio del INDERT”,

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El mismo proyecto de ley prevé que en dos meses tras promulgarse eventualmente la ley, el Indert deberá disponer la transferencia de las propiedades, incluso a eventuales ocupantes.

“En proceso de adjudicación y transferencia a los beneficiarios, deberán respetarse las condiciones contractuales preestablecidas tales como: precio, pagos realizados, plazos, entre otras”, señala.

Según arguyen los proyectistas en la argumentación de motivos, pretenden que sean las comunas las que dispongan de estas propiedades para luego transferirlas a eventuales ocupantes, ya que los “terrenos fiscales”, se redujeron en Central a mínimos sitios o lotes comunes, donde no se puede aplicar la reforma agraria” y, por ende, el Indert no puede hacer las trasnferencias.

“Estas son realidades de amplias zonas de Central, entre ellas Itá, Nueva Asunción y Nanawa, así como de la mayoría de los municipios del país, de gente que no puede titular sus tierras públicas porque el costo administrativo es muy elevado, que pasaron la propiedad por varias generaciones, pero sin haberse titulado, así como por la corrupción existente en las gestiones que se deben realizar para obtener el título de propiedad”, alegan.

Sin embargo, esta iniciativa de hecho lo que podría hacer es simplemente cambiar de manos dichos esquemas de corrupción.

El proyecto cuenta con un solo dictamen, por la aprobación, coincidentemente de la comisión de Asuntos Municipales presidida por el diputado cartista Samaniego, uno de los proyectistas.