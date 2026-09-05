Senador Varela pide a la Corte no “fagocitarse” y a HC evitar abrir la “Caja de Pandora”

EL senador y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Mario Varela, reconoció que si bien aún no hay una propuesta formal, por los pasillos tanto del Poder Legislativo como el Judicial es un rumor, que se estaría usando como termómetro, para plantear eventualmente el cambio de tres ministros de Corte no alineados al cartismo por la vía del juicio político: Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander Dans.

“No puedo negar que en los pasillos del Senado también hemos escuchado algunas opiniones respecto a este tema, que es un tema muy sensible, muy delicado para la institucionalidad de la República”, dijo Varela.

Agregó que todo esto ya viene desde la reunión secreta realizada a finales del año pasado en Mburuvichá Roga, entre el presidente de la República, Santiago Peña y el pleno de los ministros de la Corte (salvo los citados y ahora en la mira), y donde también presuntamente estuvo el presidente de la ANR, Horacio Cartes.

“Estos trascendidos extraoficiales no tienen todavía un viso de formalidad, pero sabemos que en el ambiente político son situaciones que pueden darse”, dijo, aunque remarcando que por el momento, a su criterio no hay “ningún hecho causal como para instalar un tema de esa naturaleza” y no se puede “porque se nos antoja, instalarlo en la agenda política”.

El mismo remarcó en ese sentido que “el Estado de Derecho hay que respetar” y no se puede iniciar una “cacería” de ministros de Corte solo porque no responden a un sector político actualmente en el Poder.

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“No porque exista algún tipo de percepción o porque yo no tenga el ministro que me gusta, o porque haya fallos que a mí o a mi sector no me agradan, tenga que plantear un juicio político por eso, o sea, no veo yo como motivos ni argumentaciones serias, y me parecería muy desacertado plantear un juicio político cuando ni siquiera hay ambiente”, alertó.

Sería una “Caja de Pandora”, advirte

Hizo bastante énfasis en el momento político también inoportuno para un planteamiento como este, con un gobierno de Santiago Peña que inicia su cuarto año de gestión y, por ende, ya prácticamente de salida, y sobre todo, ahora más que nunca desgastado con una “crisis social importante en materia de salud”, con huelga de médicos y hospitales en total carencia.

“No creo que haya un ambiente adecuado como para poder abrir una Caja de Pandora, porque eso es lo que se va a querer hacer si es que se intenta hacerlo. Uno, cuando plantea ese tipo de cosas sin tener el control total de la situación o por alguna excitación emotiva política del oficialismo, porque ahora pudieron integrar algunas instituciones del Estado, controlan, o hacer por simple cacería política a la Corte, me parecería errado totalmente y yo, en principio, estaría en contra”, dijo adelantando su postura en contra en este escenario.

Recomienda a ministros de Corte no “fagocitarse”

Respecto a este rumor, Varela sostuvo que hay “que manejarlo con mucha prudencia, pero tampoco con indiferencia”, ya que considera fundamental “asumir posturas políticas claras en ese sentido”, pero también cree que los propios ministros del Poder Judicial deben defender su independencia, dirigiéndose sobre todo a la mayoría de ministros que ahora no estarían en la mira, pero que podrían ser los siguientes.

“Esto le puede fagocitar a todos y ese es un mensaje para todos los ministros: que no se hagan los ñembotavy (desentendidos). Ellos todos deberían ser solidarios entre los ministros, siempre y cuando no exista un motivo fuerte de causal de mal desempeño”, dijo.

La palabra elegida por Varela, la fagocitosis es muy oportuna para ilustrar un eventual futuro para los ministros de Corte, ya que refiere al proceso donde células más grandes terminan absorbiendo a más pequeñas, y en el caso de dejarse someter por otro poder, incluso los no amenazados podrían sufrir la misma suerte en el futuro.

“Si no existe (causal de juicio político), deben demostrar (los ministros de Corte) una actitud institucionalista, no corporativista, sino institucionalista. Eso, me gustaría también decir claramente porque estamos hablando de una cosa seria y muy, muy delicada”, sostuvo.

¿Cuál sería el plan del Cartismo para copar también la Corte Suprema de Justicia?

Altas fuentes de la Corte Suprema a la que accedió ABC, y que fueron contrastadas, manifestaron que desde hace tiempo se viene escuchando en altas esferas del Poder que, tanto el ministro Víctor Ríos, como Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia estarían en la mira para ser destituidos del cargo y lo harían a través del Juicio Político, y la única razón sería por no tener ni afinidad, ni lealtad con el cartismo.

Incluso se menciona que hubo conversaciones con referentes de peso del cartismo colorado, donde se habría mencionado el tema y admitido la intención de cambios en la máxima instancia judicial.

La otra cuestión guarda relación con las mayorías que se requieren en ambas cámaras, para lo cual se debería contar indefectiblemente con los votos de los liberocartistas, que se conseguiría con la promesa de que otro liberal sea elegido nuevamente en la Corte y se habla del exsenador Juan Bartolomé Ramírez.

Siempre en el contexto de la mayoría requerida, se menciona que se podría dar luego de las elecciones municipales de octubre; sin embargo, esto sería sólo una excusa, puesto que los colorados disidentes no acompañarían la maniobra, sobre todo si se habla de otro copamiento del cartismo. De momento, no habría votos suficientes para impulsar ningún juicio político.

Los tres ministros apuntados hoy, son los mismos que votaron por declarar inconstitucional la Resolución N° 431 de la Cámara de Senadores, que resolvió la pérdida de investidura parlamentaria de la entonces senadora Kattya González, en fecha 14 de febrero de 2024.

Los datos recogidos incluso hablan de que a uno de los ministros se le planteó acudir a una reunión con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, como una muestra de “aceptación de las reglas” y por tanto salvarse de la destitución. Propuesta que fue, supuestamente, rechazada por el alto magistrado.