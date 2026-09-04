Video: la disidencia colorada rechaza impulsar juicios políticos a ministros de la Corte

En medio de crecientes rumores en los pasillos del Congreso sobre supuestos planteamientos para enjuiciar a integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la bancada disidente del Partido Colorado fijó una postura institucional tajante: no impulsarán ni acompañarán ningún intento de remoción contra los magistrados del máximo tribunal.

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Así lo confirmó el diputado Daniel Centurión, líder del bloque Colorado Añeteté en la Cámara de Diputados, quien reconoció que, si bien no hay un proyecto formal sobre la mesa, la versión sobre intenciones del oficialismo de promover el juicio político a dos ministros —un colorado y un liberal— circula de forma insistente en el ámbito legislativo.

“De parte de la disidencia les puedo asegurar que no existe la mínima intención de remover a ningún ministro ni de plantear un juicio político. Es más, vamos a defender a esta Corte”, aseveró el parlamentario.

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Advertencia contra el sometimiento político

Al evaluar el panorama del Poder Judicial, Centurión enfatizó que la máxima instancia requiere autonomía respecto a las mayorías coyunturales del Poder Legislativo y de los grupos de poder.

“Lo que la Corte Suprema de Justicia necesita es una independencia absoluta y no estar presionada permanentemente por el poder político o por poderes fácticos”, afirmó.

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En esa línea, remarcó que el oficialismo cuenta hoy con una amplia fuerza parlamentaria que busca ubicar a figuras afines en diversos espacios de decisión.

“Nuestras voces van a sonar fuertes defendiendo siempre nuestro sistema democrático y, principalmente, la independencia de los poderes del Estado”, advirtió el líder de la bancada disidente.

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Respaldo a la idoneidad de los magistrados

Sin dar nombres de los eventuales magistrados que estarían en la mira para evitar acrecentar la inestabilidad institucional, Centurión valoró la trayectoria de varios de los actuales integrantes de la máxima instancia judicial.

“Respeto mucho al presidente de la Corte, al ministro Alberto Martínez Simón, a la doctora Carolina Llanes, al doctor César Santander y al doctor Eugenio Jiménez. Tengo los mejores conceptos hacia ellos; fueron electos justamente por su idoneidad, integridad y capacidad”, puntualizó.

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Finalmente, el legislador aclaró que actuará con prudencia ante las versiones pasilleras, pero dejó en claro la postura defensiva de su sector si los trascendidos se traducen en un pedido formal.

“Hoy son trascendidos, hay ruido en los pasillos. Pero cuando de manera formal se plantee, nosotros vamos a salir a defender la institucionalidad de la República, así como siempre lo hemos hecho”, concluyó.