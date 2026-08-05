Sobreseen definitivamente a exintendente de Lambaré de causa por muerte y desaparición de militares

El exintendente municipal de la ciudad de Lambaré, Rosa Agustín González Dans, conocido como Guido, fue sobreseído definitivamente por la jueza Penal de Garantías Nº 3 de Lambaré, Ana Esquivel, en el marco de la causa en la que había sido imputado por intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre tras la muerte de un militar y la desaparición de su camarada, que fueron arrastrados por un raudal el 2 de noviembre de 2023.

La resolución se dictó este martes 4 de agosto, tras sustanciar la audiencia preliminar en la que el Ministerio Público estuvo representado por las fiscalas Sandra Ledesma y Sophia Galeano; mientras que la parte procesada por su abogado defensor Enrique Bacchetta.

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González Dans había sido imputado el 18 de julio de 2024 por el equipo fiscal conformado por Luis Casaccia, Sandra Ledesma y Sophia Galeano, por el hecho de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre. El 7 de julio de 2025, luego de que transcurrieran los plazos ordinario y extraordinario de la etapa intermedia, la Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional a falta de la realización de la pericia accidentológica.

Finalmente, las fiscalas Ledesma y Galeano solicitaron la reapertura de la causa y el sobreseimiento definitivo para Rosa González Dans. Esto teniendo en cuenta que el informe forense, tanto del Ministerio Público como de la parte imputada, coincidieron en que la muerte del sargento 1º Domingo David Ríos y la desaparición del sargento 1º Alesis Tobaldo Sosa, el 2 de noviembre de 2023, se debió al factor humano.

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Cabe destacar que Rosa González había renunciado al cargo de intendente municipal de Lambaré en junio pasado. Esto con el fin de buscar el 4 de octubre de 2026 su rekutu en las elecciones municipales, para así seguir al frente de la Comuna lambareña.

¿Qué dice el informe forense que salvó al intendente de Lambaré?

De acuerdo con un extracto del informe pericial sobre el accidente que derivó en la muerte de un militar y la desaparición -hasta hoy- de su camarada, la causa principal, según los elementos de análisis ofrecidos, como las filmaciones de circuito cerrado y las características del lugar del suceso, el hecho es atribuible al factor humano.

Señala así el informe que, el conductor de la camioneta SUV Toyota Fortuner SRV AUT/2017 negra, con matrícula HBV 464, perteneciente al Comando del Ejército, la cual estaba siendo guiada por el sargento 1º Domingo David Ríos, siguió desplazándose a pesar de ingresar ya a una vía que ya contaba con señalización de prevención y advertencia de peligro.

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A pesar de las indicaciones sobre el riesgo en la zona, “el conductor avanzó hacia una zona inundada, producto de precipitaciones torrenciales, enfrentándose de trente a un raudal en retroceso. En consecuencia, la fuerte corriente anuló la adherencia de los neumáticos, hizo flotar el rodado e impidió su maniobrabilidad”.

Posteriormente, la camioneta fue arrastrada “en reversa y empujada hacia el borde de la vía, lo que provocó su caída al cauce profundo del arroyo Lambaré, donde quedó completamente sumergida. Cabe destacar que el suceso ocurrió en horas de la madrugada, lo que, sumado a la intensa tormenta y la escasa visibilidad, constituyó un factor de riesgo extremo”.

Militares fueron arrastrados por raudal

En la imputación inicial del caso, la Fiscalía señalaba que en la madrugada del 2 de noviembre, el sargento 1º Domingo David Ríos se encontraba al mando de una camioneta Toyota Fortuner negra, propiedad de las Fuerzas Militares. Este estaba acompañado del sargento 1º Alesis Tobaldo Sosa. El vehículo, con los militares dentro, terminó siendo arrastrado por un fuerte raudal formado a causa de la fuerte lluvia que caía.

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El personal militar que se encontraba sobre la avenida Luis María Argaña fue arrastrado por el agua, que previamente despegó las ruedas de la camioneta del asfalto, hacia la calle Santa Rosa, ubicada a dos cuadras de la Municipalidad de Lambaré. Esta vía desemboca en el cauce del arroyo Lambaré, donde los sargentos y el vehículo fueron a parar, ante la inexistencia de un muro de contención o vallado.

Jueza devolvió imputación cuatro meses después

De acuerdo con los antecedentes del caso, la fiscala Gladys González había presentado en primera ocasión la imputación contra Agustín González Dans, el 18 de diciembre de 2023 y la misma fue admitida por la jueza penal de garantías de Lambaré, el 19 de diciembre de 2023, providencia mediante.

La magistrada había fijado fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas a González para el 29 de febrero de 2024. Sin embargo, el intendente no fue notificado y, por ende, no compareció. Entonces, se lo citó nuevamente para el 29 de marzo de 2024, pero como González otra vez no fue notificado, no se presentó, según señalaron fuentes de la Fiscalía.

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Esquivel nuevamente citó al intendente para el 12 de abril, tiempo para el que recién fue notificado de la imputación y su audiencia de imposición de medidas. Por esto, su defensa ejercida por el abogado Enrique Bacchetta planteó un recurso de reposición que fue admitido por la jueza Ana Esquivel.

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Tras ese incidente de la defensa de González, la jueza decidió revocó su providencia del 19 de diciembre de 2023, con la que había admitido la imputación y en consecuencia, devolvió el escrito a la fiscala Gladys González para que la corrija en un plazo de 10 días y la presente de nuevo.

La imputación, según consideró en su AI N° 832 la magistrada, no determinaba la conducta del intendente en relación al hecho punible de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y tampoco señaló cuáles son los elementos de convicción que hacen presumir la comisión del homicidio culposo.

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Añadió que el escrito solo relata el hecho, pero no describe la conducta ilícita que realizó el intendente como para que derivara en la muerte de uno de los militares y la desaparición del otro.

La fiscala Gladys González volvió a presentar imputación, por segunda oportunidad, contra el intendente de Lambaré, el 30 de abril. Sin embargo, la misma no cobró entidad formal en el proceso, pues la defensa de González Dans la había recusado dos días antes.