Lambaré: Núñez acusa a liberales de haber dado cogobierno a cartistas

Celso Núñez, candidato a intendente por la Alianza “Unidos por Lambaré”, salió al paso del llamado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de unificar candidaturas para no dispesar los votos y enfrentar al Partido Colorado en las elecciones municipales del 4 de octubre. “El PLRA no puede hablar de unidad cuando no logra unirse a sí mismo”, señaló.

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“En Lambaré, por ejemplo, la realidad fue muy distinta al discurso. Durante toda la administración colorada de Guido González, los concejales liberales acompañaron sistemáticamente las principales decisiones de la gestión, incluso hasta el último día de mandato”, denunció el intendentable.

“Los lambareños conocen esa realidad. Hubo un cogobierno entre colorados y liberales que hoy no puede ser ignorado”, aseveró.

Dijo esto en clara alusión a su contrincante, el concejal liberal y candidato a intendente por el PLRA, Nelson Medina.

PLRA no tiene unidad ni en el Congreso, dice

Núñez, afirmó que el problema de falta de unidad entre los liberales no termina en Lambaré y que basta con mirar el Congreso, donde varios sectores del propio PLRA mantienen posiciones cercanas al Gobierno.

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Se refirió así a la bancada liberocartista liderada por el senador Dionisio Amarilla e integrada por los senadores José “Pakova” Ledesma; Edgar López, Hermelinda Alvarenga y Noelia Cabrera.

“Si dentro de su bancada no logran sostener una línea política común, ¿cómo pretenden liderar consensos con el resto de la oposición?“, cuestionó.

“El PLRA atraviesa una profunda crisis de rumbo. Antes de intentar ordenar a los demás, debería resolver sus propias contradicciones y ofrecer coherencia a la ciudadanía”, sentenció.

Evaluó además que quizás ya llegó el momento de que la oposición deje de depender exclusivamente del Partido Liberal y empiece a construir alternativas desde otros espacios, con nuevos liderazgos “y sin las viejas prácticas que, elección tras elección, terminan conformándose con ser segundos en lugar de construir un verdadero proyecto para ganar”, manifestó.

Los candidatos

Núñez hizo estas declaraciones después de informar que la candidata a la intendencia por el Partido Libertad y República Ignacia Stella Denis Torres declinara su candidatura a su favor. De esta manera los candidatos que siguen son: