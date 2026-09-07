Canciller paraguayo habla de avance de “dimensión estratégica” con la UE

El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, participó hoy de la sesión de la Asamblea Parlamentaria EuroLat, realizada en la sede del Parlamento Europeo, ocasión en la que destacó la importancia de profundizar el diálogo político entre Paraguay y Europa, y reafirmó los vínculos históricos, culturales y humanos que unen a nuestras regiones, según destacaron en una publicación de la Cancillería.

De acuerdo a la publicación, el alto funcionario del Estado señaló que la relación con la Unión Europea ocupa un lugar estratégico dentro de la política exterior paraguaya, particularmente en áreas como la seguridad, la lucha contra el crimen organizado transnacional, el comercio, las inversiones y el desarrollo.

“Este relacionamiento no se plantea en términos excluyentes. Por el contrario, el Paraguay entiende que los desafíos del escenario internacional requieren ampliar alianzas, construir puentes y trabajar con socios confiables. En esa visión, Europa ocupa un lugar fundamental”, expresó.

Asimismo, resaltó la relevancia del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en enero de este año, y al que calificó como un “verdadero punto de inflexión” en la relación birregional.

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“Para nuestro país, no se trata solamente de un instrumento comercial, sino también de la posibilidad de acercar dos regiones vinculadas por la historia y por valores compartidos, generar mayores oportunidades para nuestros ciudadanos, promover inversiones y fortalecer nuestra integración con uno de los espacios económicos más importantes del mundo. También es el momento propicio para avanzar hacia una dimensión estratégica”, afirmó.

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Lo que proyecta Paraguay, según el canciller

El canciller remarcó que Paraguay busca proyectarse como un país confiable, con estabilidad macroeconómica, energía limpia y abundante, y condiciones competitivas para la inversión, y señaló que Europa constituye un socio natural para acompañar ese proceso.

Igualmente, insistió en la importancia de mantener un diálogo franco y constructivo sobre aquellos asuntos en los que puedan existir diferentes perspectivas, siempre sobre la base del respeto mutuo, las realidades nacionales y las decisiones soberanas de los Estados.

En este contexto, destacó el papel de EuroLat como un espacio para acercar a las sociedades de ambas regiones, comprender sus respectivas realidades y construir consensos frente a un escenario internacional cada vez más complejo.

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En el marco de su visita al Parlamento Europeo, el canciller Ramírez Lezcano mantuvo además una reunión con el miembro del Parlamento Europeo y presidente de EuroLat, Gabriel Mato, con quien conversó sobre la agenda de América Latina y otros temas de interés birregional.