“Hoy somos una sociedad muerta en vida”, cuestiona dirigente de educadores de Misiones

La Asociación de Educadores Rurales Sanjuaninos (AERS) viene manteniendo una postura crítica hacia la gestión del presidente de la República, Santiago Peña, y ha acompañado las manifestaciones y los reclamos de los médicos que exigen reivindicaciones para fortalecer el sistema de salud pública.

En esta ocasión, a través de una carta abierta firmada por su presidenta, Corina Francisca Falcón Arrúa, la organización cuestiona la indiferencia de la ciudadanía ante la crisis en los sectores de salud, educación y seguridad, y convoca a organizar acciones de protesta y movilización en San Juan Bautista, Misiones.

Falcón Arrúa señaló que no se siente bien ante el escenario actual y expresó su preocupación por la falta de insumos básicos y medicamentos en los servicios de salud, pese a los descuentos que se realizan mensualmente a los trabajadores para sostener el sistema.

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Asimismo, convocó a una reunión para este martes en el local de la Casa del Maestro, donde, según indicó, se buscará planificar nuevas acciones para exigir al Gobierno Nacional respuestas concretas ante las deficiencias que afectan a los servicios de salud, educación y seguridad.

Críticas a la indiferencia

La dirigente cuestionó duramente la falta de reacción ciudadana ante los problemas que afectan al país y advirtió sobre las consecuencias que puede generar la indiferencia social.

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“Las actitudes indiferentes de la sociedad permiten a las autoridades instalar la dictadura”, afirmó. Agregó que una sociedad indiferente corre el riesgo de continuar siendo explotada mientras “unos pocos bailan en la abundancia a costa de lo que pagamos”.

Falcón Arrúa interpeló a distintos sectores de la sociedad y preguntó dónde están quienes se identifican como cristianos, socialdemócratas, patriotas y solidarios.

Cuestionando al sistema sanitario, recordó el caso de una paciente que tuvo que ser trasladada en la carrocería de una camioneta, hecho que utiliza como ejemplo de las deficiencias que persisten en la atención de salud.

Respuestas en seguridad y educación

La presidenta de la AERS extendió sus cuestionamientos al ámbito de la seguridad ciudadana. “Nadie tiene seguridad jurídica. Nadie tiene seguridad en su propia casa. Y peor aún en las calles: o te acribillan o te asaltan”, manifestó.

Finalmente, expresó preocupación por el futuro de los jóvenes ante la falta de respuestas a problemas vinculados con la salud, la educación y la seguridad.

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“Si la sociedad sigue tan indiferente ante los problemas de seguridad civil, educación y salud, ¿qué futuro le mostramos y le ofreceremos a nuestros jóvenes?”, señaló.

Corina Falcón concluyó su carta con una dura descripción del momento actual: “Hoy somos una sociedad muerta en vida”.