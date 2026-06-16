Paraguarí: mujeres liberales ganan espacio para las intendencias y la ANR queda con una sola candidata

Las mujeres perdieron presencia política dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en el noveno departamento, donde una sola candidata del distrito de Quyquyhó, logró quedar en carrera para disputar por la intendencia en las próximas elecciones municipales. En contrapartida, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) fortaleció la participación femenina con candidaturas en los distritos de Quyquyhó, Ybytymí y Mbuyapey.

La única mujer colorada que quedó como candidata a intendenta en Quyquyhó es la jefa del Registro Electoral de dicho municipio, Ruth Mercedes Medina Yegros (HC-NZ), quien por la lista 2N, obtuvo 1.683 votos, en la cuestionada internas partidarias realizadas el 7 de este mes. Su adversario político del momento, Gabriel Derene, de la Lista 2A, había anunciado su retiro de la contienda electoral tras los incidentes registrados frente al local de votación el sábado 6 de este mes.

La previa de la jornada electoral estuvo marcada por una gresca protagonizada presuntamente por guardaespaldas del diputado Esteban Martín Samaniego, situación que derivó en la suspensión momentánea de las elecciones del domingo debido a la falta de garantías, por sospechas de manipulación de las maquinarias, tras la intervención del fiscal Leonardo Cáceres de Quiindy y en presencia de los apoderados se reanudó las elecciones pero el candidato Derene no participó de las elecciones.

Candidata con juicio oral pendiente

La candidata de la ANR, Medina Yegros, actual jefa distrital de la Justicia Electoral, busca convertirse en la sucesora de la administración encabezada por la intendenta Patricia Corvalán, quien también está procesada por enriquecimiento ilícito y asociación criminal en perjuicio de la Municipalidad. La funcionaria del TSJE afronta un proceso penal pendiente de juicio oral y público por presunto enriquecimiento ilícito, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.

Según la acusación del fiscal anticorrupción, Silvio Corbeta, presentó acusación contra la candidata de la ANR por el supuesto perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Quyquyhó, de G. 338.595.000. La candidata colorada busca consolidarse como continuadora del liderazgo político ejercido por el grupo conformado por el diputado Esteban Samaniego y su esposa Corvalán.

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Este caso que involucra a la candidata, al parlamentario y la actual intendenta está en espera de que el juez Humberto Otazú, titular del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de Asunción, fije audiencia preliminar para los procesados en este supuesto hecho ilícito.

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Mujeres liberales ganan espacio

En contraste con la ANR, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) logró posicionar a tres mujeres como candidatas a intendentas en diferentes municipios del departamento.

En Quyquyhó fue electa como candidata la abogada Carolina Benítez, quien propone una gestión enfocada en el desarrollo local, el progreso y la generación de oportunidades para la ciudadanía.

Por su parte, en Mbuyapey, la exintendenta Ana Delvalle de Aponte ganó las internas liberales y buscará retornar a la administración municipal. Delvalle gobernó el distrito entre 2010 y 2015 y ahora intentará recuperar para el PLRA la intendencia que el partido perdió en el periodo 2021-2026.

En las elecciones generales de octubre deberá enfrentarse al actual intendente Luis Rojas, quien buscará la reelección.

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Finalmente, en Ybytymí fue electa como candidata del PLRA Gloria Capli, actual administradora de la Municipalidad local. La dirigente buscará retener el gobierno municipal para su partido en las próximas elecciones y evitar que la ANR recupere la administración comunal.

Por su parte, el Partido Colorado postula al concejal cartista Andrés Gastón (HC), quien aspira a llegar a la intendencia.