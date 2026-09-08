“En salud, es el peor momento de la historia”, sentencia directora de Salud del PLRA

La Dra. Nilsa Sánchez, exconcejal y exintendenta interina de Fernando de la Mora, fue electa miembro del Directorio Nacional del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Salud de dicha agrupación política.

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Entrevistada en Radio TV Alón, órgano oficial del partido, describió las difíciles condiciones en las que trabajan los médicos en los hospitales públicos y afirmó que el presidente de la República, Santiago Peña, miente a la ciudadanía al proyectar una realidad que no existe. Asimismo, anunció que el Directorio del PLRA convocará a profesionales del sector para analizar alternativas de solución.

“En este país, como no solamente en el área de salud, sino en todas las áreas, estamos sufriendo la mentira del presidente Santi Peña, porque eso es, un mentiroso. Él propone cosas, habla de logros macroeconómicos, cuando realmente eso no se traduce a nivel de la población en general”, manifestó.

“Los hospitales están desabastecidos, no hay paracetamol, no hay novalgina, no hay jeringas, no hay absolutamente nada. Y no solamente en el área de salud estamos mal, estamos mal en educación, estamos mal en todo”, agregó.

“Creo que la gente sufre esa consecuencia del mal gobierno, cuando Santi Peña empieza a decir por todas partes, se pasa diciendo que somos un país que está bien, y la verdad no es esa”, insistió Sánchez, secretaria general de la intendencia fernandina durante la gestión del presidente del PLRA Alcides Riveros.

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El peor momento de la historia, dice Sánchez

Sánchez remarcó que, en lo que respecta al ámbito sanitario, “es el peor momento de la historia, nunca estuvimos tan mal como ahora, ¡nunca!. No hay absolutamente nada de los insumos básicos y de los medicamentos básicos en los hospitales. Ni para la consulta, ni para los pacientes de consultorio que tienen que retirar sus medicamentos, ni siquiera para los internados”, manifestó la médica y política.

Agregó que a este escenario se suma el gasto constante de los pacientes internados para adquirir insumos básicos que deberían ser provistos por el Ministerio de Salud.

Denunció que, mientras esto ocurre, el Gobierno anuncia la construcción de nuevos hospitales a los que calificó de “elefantes blancos” que permanecen vacíos y no funcionan, al tiempo que las dependencias activas ni siquiera cuentan con recursos para reparar techos o arreglar la grifería dañada.