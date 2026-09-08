Lilian Samaniego anuncia avances para incluir aumento salarial de médicos en el PGN 2027

Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana) explicó que, a diferencia de lo planteado inicialmente por el Poder Ejecutivo, el aumento salarial para los profesionales de la salud no estaba contemplado en el proyecto de presupuesto. Sin embargo, según la información que recibió, funcionarios técnicos de ambas instituciones ya analizan una fórmula para avanzar hacia una solución al conflicto.

La legisladora señaló que hasta el momento ya se registraron aproximadamente 400 renuncias de profesionales de la salud, situación que había generado su preocupación y que ahora, según dijo, empieza a mostrar señales de una posible salida.

“Así como ayer estuve con preocupación, hoy estoy contenta, con mucha esperanza”, manifestó Samaniego, al revelar que recibió información calificada sobre el trabajo que están realizando los técnicos.

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“Por primera vez, a través del director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y funcionarios técnicos de la Comisión Bicameral de Presupuesto están trabajando en forma conjunta”, sostuvo.

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Para la senadora, este diálogo genera la expectativa de que la huelga anunciada para el 21 y 22 de septiembre pueda finalmente no concretarse.

Buscan incorporar el aumento salarial al PGN 2027

El dato central revelado por Samaniego es que las conversaciones apuntan a encontrar una salida presupuestaria para el reclamo de los médicos, pese a que el aumento salarial no había sido incluido inicialmente por el Poder Ejecutivo en el proyecto del PGN 2027.

La senadora evitó adelantar cuál sería la fórmula que se analiza para financiar el incremento, pero aseguró que ya existen varios puntos consensuados y que los equipos técnicos avanzaron en la discusión.

“No quiero adelantarles, pero tengo muchísimas esperanzas al tener esa información del trabajo, cómo avanzaron, en qué está estancado, pero hay muchos temas que han consensuado ya los pasos a la solución de este conflicto”, afirmó.

La crisis de los médicos suma unas 400 renuncias

La búsqueda de una salida se da en medio de una creciente crisis en el sistema sanitario, marcada por la renuncia de aproximadamente 400 profesionales de la salud y la amenaza de una huelga nacional.

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Samaniego recordó que desde el inicio de la crisis viene reclamando una intervención política para encontrar una solución y había solicitado la convocatoria de la ministra de Salud y del ministro de Economía, además de plantear la necesidad de abrir un diálogo con el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed).

La senadora destacó la predisposición del gremio para conversar y valoró la firmeza con la que los médicos vienen sosteniendo sus reclamos.

Comité de crisis también buscará destrabar el conflicto

Samaniego consideró además auspiciosa la instalación de un comité de crisis que será impulsado por el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, al considerar que el Congreso puede actuar como puente entre los diferentes sectores involucrados. “Siempre sirvamos de puente para buscar la solución”, señaló.

La legisladora estimó que existe “un alto porcentaje de posibilidades” de alcanzar un acuerdo antes del viernes y evitar así que el conflicto escale con la huelga prevista para septiembre.