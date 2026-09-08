Maidana asegura que Gobierno está cerca de destrabar conflicto médico

El senador nacional cartista Derlis Maidana señaló que el Gobierno busca destrabar el conflicto con los médicos y afirmó que el presidente Santiago Peña le manifestó que las negociaciones están avanzadas y que podría alcanzarse un acuerdo próximamente.

También destacó un incremento previsto en el presupuesto destinado a salud y a la compra de medicamentos. El legislador reconoció que la falta de medicamentos y la crisis con los profesionales médicos constituyen una situación que debe ser atendida por el Gobierno.

“Con esta crisis de los médicos y la falta de medicamentos en los hospitales, es una autocrítica que debemos hacer. Siempre venimos conversando este tema con el presidente Santiago Peña”, manifestó el senador.

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Maidana relató que conversó nuevamente con el mandatario durante la noche anterior y le pidió que dialogue personalmente con los médicos para buscar una salida al conflicto.

Según el legislador, Peña le respondió que las negociaciones están avanzadas y que próximamente podría haber un acuerdo.“Me dijo el presidente que están avanzadas las negociaciones y que en breve vamos a tener un humo blanco en el conflicto que hay con los médicos”, expresó.

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Más presupuesto para medicamentos

El senador también defendió el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el próximo año enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

Según Maidana, contempla un aumento importante de recursos para el sector sanitario y una mejora superior al 50% para la adquisición de medicamentos.

“Creo que hay un aumento del 60, 70% del presupuesto del año próximo que el Ejecutivo envió para que aprobemos en el Congreso, con una mejora de más del 50% para la compra de medicamentos”, afirmó.

Consideró que la disponibilidad de medicamentos constituye uno de los principales problemas que enfrenta actualmente la ciudadanía al acudir a los servicios públicos de salud.

Huelga médica

Respecto a la huelga anunciada para el 21 y 22 de septiembre, Maidana sostuvo que existe expectativa de que pueda ser destrabada mediante las negociaciones entre el Gobierno y los gremios médicos.

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“Anoche el presidente Santiago Peña me dijo que las negociaciones están avanzadas y vamos a tratar de que se destrabe la huelga para el 21 y 22 de septiembre”, afirmó Derlis Maidana.

El legislador señaló además que uno de los puntos fundamentales es avanzar con la carrera sanitaria y generar mejores condiciones para retener a los médicos especialistas en el sistema público.

“Necesitamos que se haga la carrera sanitaria, necesitamos cuidar a los especialistas y también, si hay que hacer algún esfuerzo económico, seguramente se hará en la medida de las posibilidades”, sostuvo.

No obstante, Maidana admitió que el Gobierno enfrenta dificultades para responder al 100% de las reivindicaciones planteadas por los médicos, debido a que existen otros sectores que también reclaman mejoras.