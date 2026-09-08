Crisis en salud: próxima reunión con el Ministerio de Salud debe incluir a Sinamed, afirman

Continúan, hasta ahora sin resultados positivos, las negociaciones entre el Gobierno y el gremio de médicos del sistema público de salud, quienes reclaman al Poder Ejecutivo varias reivindicaciones, entre ellas un reajuste salarial y mejores condiciones laborales, además de una garantía de disponibilidad de insumos y medicamentos en los hospitales.

Luego de haber ido a una huelga nacional entre el 24 y el 28 de agosto pasados, el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) anunció que volverá a convocar a un paro el 21 y 22 de septiembre. Mientras tanto, más de 400 especialistas médicos de los principales hospitales públicos del país han renunciado para sumar fuerza a los reclamos.

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El gremio médico -que reclama pasar a ganar G. 8 millones al mes por 12 horas laborales a la semana- se ha manifestado insatisfecho con las propuestas hechas por el Gobierno para destrabar la crisis, entre las que fueron anunciadas la implementación de un escalafón meritocrático que igualaría los sueldos de médicos contratados con los nombrados a partir de julio de 2027 y los pagos dobles por feriados desde enero del próximo año. El Gobierno aún no ha cedido en el reclamo sobre el reajuste salarial.

“Nos mantenemos en la misma línea que el Sinamed”

Ayer, lunes, tuvo lugar una reunión entre representantes del Ministerio de Salud y algunos representantes gremiales de los trabajadores médicos, en la que el Ejecutivo presentó una nueva propuesta para intentar destrabar la crisis. Sin embargo, las autoridades del Sinamed no fueron invitadas y la secretaria general de ese gremio, la doctora Rossana González, acusó al Ministerio de Salud de intentar dividir a los médicos.

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En conversación con ABC Cardinal este martes, el doctor Roberto Riveros, secretario gremial de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, quien sí estuvo presente en la reunión de ayer, dijo que los representantes gremiales que asistieron “actuamos de intermediarios” para recibir la nueva propuesta del Ejecutivo y acercarla a los demás gremios. Enfatizó que “nos mantenemos en la misma línea que el Sinamed”.

En consecuencia, la propuesta recibida ayer será compartida y analizada por los asesores de los distintos gremios, y habría una reunión mañana o el jueves para consensuar una respuesta. Agregó que en una próxima reunión con el Ministerio de Salud “tendríamos que sentarnos todos juntos a debatir”.

¿Qué propuso ayer el Gobierno?

El doctor Riveros explicó que la propuesta presentada ayer por el Ejecutivo consiste en “un pequeño incremento en el salario” - aunque no entró en más detalles sobre ese punto - y un mecanismo de “escalafonamiento médico” que contempla complementos salariales en base a la antigüedad y el nivel de formación de los médicos. A diferencia de propuestas anteriores, ese escalafón incluiría también a los médicos sin especialidad.

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El representante de la Sociedad de Cirugía Pediátrica valoró la propuesta como una “demostración de apertura” de parte del Ministerio de Salud, pero enfatizó que se trata de algo que debe ser analizado con detenimiento y por el gremio médico en conjunto.