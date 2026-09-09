Dani Centurión cree que Cartes le está perdiendo la paciencia a Santiago Peña

El diputado abdista, Daniel Centurión dijo que la posibilidad de un cartismo que sea gobierno pero también “oposición” de Santiago Peña es posible, “para la apariencia” pero que incluso es “lo más pragmático”, sobre todo porque cree que “el cartismo le está perdiendo la paciencia al presidente de la República, Santiago Peña”, y de ahí el pedido de informes aprobado en Senado contra el banco de los exsocios comerciales del mandatario, Ueno Bank (del Grupo Vázquez).

Centurión consideró que la posibilidad de un cartismo “disidente” está fundada en el tremendo desgaste de Peña, cuya gestión consideró aún más golpeada que la del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez en plena crisis de la pandemia.

Ante esto, consideró que el hecho de que el cartismo se pretenda desprender de Peña para el 2028 “puede ser una estrategia y no hay que descartarla”, ya que “Santiago Peña es una figura que está muy desgastada”.

“Yo nunca vi un presidente de la República que se haya desgastado de esta manera. Ni siquiera con la carga que tuvo Mario Abdo Benítez por la pandemia tuvo el desgaste que tiene hoy Santiago Peña”, enfatizó Centurión.

¿Esto podría desembocar en un juicio político?

Consultado sobre las posibles consecuencias para el gobierno de Santiago Peña de un eventual “quiebre” con su sostén político, el cartismo, el mismo dijo que no cree que ocurra, y que espera no llegar a un juicio político, por la inestabilidad que esto implica.

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“Si esto escala más, puede llegar a tener una consecuencia política fuerte. El oficialismo pierde fuerza a través del retiro del soporte político que representan el liderazgo de Horacio Cartes y los colegas diputados y los senadores que son cartistas. Yo veo más por ese lado. Repito, creo que Horacio Cartes o el cartismo le está perdiendo la paciencia a Santiago Peña”, sostuvo.

Un eventual juicio político a Santiago Peña es un escenario improbable, tanto por las consecuencias que implicaría para el cartismo que puso a Peña en ese cargo, como por el hecho que obligaría a quemar a su precandidato a presidente para el 2028, Pedro Alliana.

Esto ya que en el caso de una salida anticipada de Peña, lo tendrá que sustituir en la presidencia Alliana, que si llega a ser presidenciable, estará obligado a renunciar al cargo para disputar en las generales.

“Yo, primero, no quiero hablar de juicio político porque hablar de juicio político ya tendría que ser una alternativa constitucional final, de última ratio. No podemos ni siquiera comenzar a manifestarnos de esa manera porque ustedes saben que, a partir de esos rumores, después comienza a crecer esa posición política y lo único que va a generar es más inestabilidad”, dijo Centurión.

El mismo indicó que lo último que se necesita ahora es inestabilidad política. “Lo que necesitamos ahora es un gobierno que se ocupe de los problemas sociales”, refirió.

Finalmente, celebró que el cartismo ahora se haya sumado a la preocupación sobre todo, por los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank.

Aclaró que en su caso particular, “del sector financiero nadie manifestó absolutamente nada” sobre una alerta acerca del sistema financiero, pero “sí es una preocupación general y hay colegas que hace rato vienen manifestándose a través de pedidos de informes, y hoy tenemos la grata posibilidad de tener el acompañamiento fuerte del sector oficialista”.