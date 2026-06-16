Diputados: Marcelo Salinas casi golpeó a Billy Vaésken por llamarlo tránsfuga

El diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA) estaba cuestionando la gestión del contralor Camilo Benítez por liberar los fondos a la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, justo 14 días antes de las elecciones internas, cuando fue interrumpido a gritos por el diputado liberocartista Marcelo Salinas.

“Macanada lo que decís”, le gritó Marcelo Salinas, quien busca ser intendente de Mariano Roque Alonso, sobre la intervención que realizaba Vaesken contra Camilo Benítez y el intendente liberal Diego Alonso.

Lea más: Intendente “favorecido”: Ganó interna y recién mañana convocan al Contralor en Diputados

La situación subió de tono cuando Vaesken pidió respeto, y en especial a algunos “correligionarios transfugas”. Esto molestó más al libercartista que se levantó de su banca e intentó golpear a su colega.

“Yo siempre les respeto a todos, si mis correligionarios que son tránsfugas aquí en este parlamento se ofenden por lo que digo, ese no es mi problema ”, dijo Vaesken minutos antes de que Salinas se levante y lo encare.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Liberales a la carga”

Mientras Marcelo Salinas seguía gritando y amedrentando, algunos colorados pidieron que se levante la sesión “por que no había garantías”. En tanto que, otros gritaban “liberales a la carga” o atajen sus sillas, en alusión a aquella convención liberal donde las sillas “volaron” en la trifulca.

La denuncia contra el Contralor, quien, violando su propio reglamento envió una nota al Ministerio de Economía y Finanzas para liberar dinero correspondiente a los royaltíes que estaban bloqueados para la gestión del cuestionado liberal, pasó a un segundo plano.

Solicitaron informes

El diputado Vaesken indicó que desde la Comisión de Cuentas y Control invitaron al contralor Benítez, pero este solo envió a un equipo que no supo explicar el motivo del desembolso de G. 1.400 millones justo 14 días antes de las elecciones.

“El equipo de la Contraloría más o menos tiró la responsabilidad al ministerio”, dijo Vaesken.

Lea más: Concejal de J. Augusto Saldívar denuncia al Contralor General de la República y pide juicio político

El liberal agregó que, debido a eso, también se convocó a los técnicos del MEF y ellos, con documentos demostraron que el propio contralor solicitó el desembolso.

“Los técnicos del Ministerio de Economía vinieron ayer y ahí disipamos las dudas. Confirmamos que Camilo, de forma arbitraria, habilitó la cuenta de la municipalidad con una nota que lleva su firma”, dijo el diputado Vaesken.

El parlamentario indicó que el intendente Diego Alonso, por más que sea liberal, está discriminando el pago de dietas a los concejales que cuestionan su gestión y por ley debía tener las cuentas bloqueadas.