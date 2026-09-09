Senado pide al BCP informes sobre fusiones bancarias y situación de Sudameris

Uno de los pedidos, presentado por los senadores Líder Amarilla y Celeste Amarilla, solicita información oficial sobre los procesos de fusiones registrados en el sistema financiero durante los últimos cinco años. También pide conocer los depósitos de fondos públicos y los recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) existentes en los bancos de plaza.

El requerimiento plantea al BCP que explique la justificación técnica para autorizar el diferimiento de pérdidas en las absorciones de Banco GNB sobre BBVA, Sudameris sobre Banco Regional, Ueno sobre Banco Visión y Continental sobre Banco Río. Además, solicita conocer las condiciones y los parámetros utilizados para evaluar la continuidad de estas entidades.

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Los senadores también quieren saber si en el marco del proceso de fusión entre los bancos Atlas y Familiar, se solicitó el otorgamiento de medidas regulatorias de diferimiento de pérdidas en el tiempo, y bajo cuáles condiciones.

También si existen planes de contingencia ante un eventual incumplimiento de los plazos para absorber las pérdidas diferidas. Asimismo, requieren datos sobre las carteras de crédito vencidas de los bancos absorbidos al momento de las respectivas operaciones y la forma en que actualmente figuran en los estados financieros de las entidades adquirentes.

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Otro de los puntos consulta específicamente si Sudameris solicitó excepcionalmente el desencaje legal durante el proceso de absorción de Banco Regional y si esta medida estuvo relacionada con la mitigación de pérdidas.

También investigarán la situación financiera de Sudameris

El segundo pedido fue presentado por los senadores colorados Colym Soroka, Carlos Núñez Agüero y Zenaida Delgado y la senadora Celeste Amarilla (PLRA), quienes plantean obtener información precisa sobre la solvencia financiera, el cumplimiento de límites legales y otras condiciones relacionadas con Sudameris Bank SAECA.

El pedido incluye el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Estudio de Factibilidad aprobado por el BCP para la absorción de Banco Regional, además de las medidas excepcionales concedidas y su eventual impacto sobre herramientas macroprudenciales, como el encaje legal.

Los legisladores también solicitan reportes sobre la evolución de la cartera crediticia, las previsiones por pérdidas, los bienes adjudicados en dación en pago y la concentración de créditos de Sudameris entre los principales deudores del sector agroindustrial, incluyendo su incidencia sobre las previsiones, resultados y solvencia patrimonial.

Frigorífico Concepción y megaobra de la casa matriz

Entre los puntos más sensibles del pedido figura la consulta sobre la relación entre Frigorífico Concepción S.A. y Sudameris Bank. El Senado solicita saber si la empresa está calificada o reportada como vinculada a la entidad bancaria y si el BCP o la Superintendencia de Bancos detectó o investigó eventuales conflictos de intereses que involucren a ejecutivos o administradores del banco.

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Asimismo, se pide determinar cómo impactará patrimonialmente en Sudameris la construcción de la megaobra de su casa matriz en Asunción y si el BCP emitió observaciones, advertencias o algún plan de regularización a partir de los estados financieros correspondientes al primer semestre de 2026.

Finalmente, los senadores requieren los antecedentes relacionados con el cumplimiento del plan de rescate de las acciones preferidas de Sudameris correspondiente al ejercicio 2025, incluyendo los fundamentos presentados por el banco en caso de ejecución o postergación.

El BCP tendrá 15 días hábiles para remitir la información solicitada, conforme al plazo establecido en la resolución y a la normativa que reglamenta los pedidos de informes del Congreso.