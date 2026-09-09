Pedido de informe al BCP sobre Ueno: “Hay que cortar el rumor con la verdad”, dice Leite

Entre los casi 30 pedidos de informe que figuran en el orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles en la Cámara de Senadores se destaca el pedido promovido por tres senadores del cartismo al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de los límites prudenciales aplicables a operaciones con partes vinculadas y medidas correctivas adoptadas.

La propuesta es impulsada por tres senadores de Honor Colorado. Antes del inicio de la sesión ordinaria, el legislador cartista Gustavo Leite fue consultado sobre la postura que podría tomar la Cámara Alta.

“No sé. Espero que sí. Pedido de informe, donde firma el presidente del Congreso, firma el líder de bancada, firma un senador muy importante que es Antonio Barrios. Me parece que deberíamos atender y abocarnos a ver qué piensan los colegas. De por ahí los colegas no quieren, no sabemos”, dijo.

El legislador sostuvo que el requerimiento al órgano regulador es necesario ante las versiones que circulan en el ámbito financiero. “Si el rumor es que hay un banco y el sistema financiero y el Banco Central podría estar favoreciendo a alguien indebidamente, eso hay que cortar, porque no es bueno que se hable de eso”, argumentó.

Preguntado sobre el impacto que estas sospechas podrían tener en el Ejecutivo debido a los vínculos del presidente Santiago Peña con el grupo económico involucrado, el congresista remarcó que las conclusiones dependerán de la documentación oficial.

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“Yo tengo que remitirme a las evidencias. Las evidencias solamente las puede dar el Banco Central”, afirmó, haciendo hincapié en la necesidad de cuidar la credibilidad construida tras las históricas crisis bancarias del país.

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Respecto a la figura del titular de la banca matriz, Carlos Carvallo -quien en el pasado se desempeñó como presidente de Financiera Ueno S.A.E.C.A.-, el parlamentario reconoció su capacidad profesional, aunque apuntó al contexto de su designación.

“A Carlos Carvallo lo ponen ahí porque es un excelente profesional, pero si yo hubiera sido Carlos Carvallo, no sé si hubiera aceptado porque creo que se iba a prestar a estas suspicacias que justamente se prestan ahora”.

Descarta quiebre político entre Horacio Cartes y Santiago Peña

En la misma conversación, Leite fue abordado sobre las fricciones internas que surgen a partir de reclamos por la falta de insumos y medicamentos en los hospitales públicos. El parlamentario descartó un distanciamiento entre el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, y el jefe de Estado, Santiago Peña.

“No hay quiebre, hay una intención de ayudarle al presidente a cumplir mejor con la gente”, aseguró el congresista, sosteniendo que el paso de los primeros meses de gestión deriva de forma natural en mayores exigencias.

“La luna de miel dura el tiempo lógico entre que la población y el partido de gobierno a su presidente le dan todos los beneficios y comienzan los reclamos”, explicó, añadiendo que las posturas críticas dentro del oficialismo forman parte de una “corrección fraterna” para encarar los problemas de gestión.

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