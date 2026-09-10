DNCP investiga 12 obras en gestión de dos exintendentes de San Roque González

Tras la detección de supuestas irregularidades por la Contraloría General de la República (CGR) en la adjudicación de 12 obras por G. 1.466.668.781, el ente de control solicitó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la apertura de un procedimiento de investigación. Los trabajos fueron financiados con recursos de royalties y Fonacide transferidos a la Comuna local durante el periodo 2021-2024, según los datos.

La pesquisa abarca la gestión de los exintendentes Óscar Alfonzo (ANR) y Emmanuel Morán (Alianza Yo Creo), este último busca ser reelegido en el cargo.

La medida se tomó tras la detección de indicios de supuestas anomalías señaladas por la CGR en 12 obras públicas desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2021, correspondientes a la administración del exintendente colorado Alfonzo. También, en el periodo 2022-2024, de la gestión del exjefe comunal Morán, de la Alianza Yo Creo, quien actualmente se encuentra en plena campaña electoral para los comicios municipales convocados para el próximo 4 de octubre.

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El origen de la investigación

El procedimiento de investigación se abrió mediante la Resolución DNCP Nº 2249/26, de fecha 20 de agosto de 2026, rubricada por el director nacional del organismo, Agustín Encina Pérez. La investigación quedó caratulada como caso Nº 273/26, dentro del “Módulo de Investigaciones Electrónicas”.

El detonante fue la Nota CGR Nº 4006, remitida el 17 de agosto por la CGR a la DNCP, mediante la cual el órgano de control comunicó haber detectado indicios de irregularidades en licitaciones y en las obras de infraestructura impulsadas por la Comuna durante las administraciones de los exintendentes Alfonzo y Morán.

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El ente regulador interviene ahora para verificar si las adjudicaciones de obras se ajustan a los marcos legales vigentes y determinar el total de la inversión realizada con recursos del Fonacide, por G. 690.503.081, y de Royalties, por G. 776.165.700, totalizando G. 1.466.668.781 de los recursos transferidos a la Comuna local durante el periodo 2021-2024.

Desde la DNCP aclararon que la apertura del procedimiento investigativo no constituye una sanción inmediata, sino una etapa previa de verificación y levantamiento de evidencias para determinar la responsabilidad de las autoridades correspondientes.

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Las 12 obras bajo la lupa

Entre los proyectos cuestionados, que corresponden a los periodos fiscales 2021 a 2024, figuran obras viales, mejoras en instituciones educativas, infraestructura comunitaria y sedes municipales.

Obras a investigar de la gestión del exintendente Óscar Alfonzo (ANR)

Durante el ejercicio fiscal 2021, bajo su gestión, se cuestionan obras adjudicadas por un monto global que supera los G. 616 millones:

Ampliación y refacción de la Comisaría local: Licitación 03/21, financiada con Royalties y adjudicada el 12/04/2021 a Consultora San Miguel, por G. 168.000.000. Empedrado en Compañía Rincón (Tramo I): Licitación 03/21, financiada con Fonacide y adjudicada el 17/06/2021 a Consultora San Miguel, por G. 100.000.000. Empedrado en Compañía Rincón (Tramo II): Licitación 04/21, financiada con Fonacide y adjudicada el 17/06/2021 a Consultora San Miguel, por G. 100.000.000. Adenda 04/21 (ampliación de montos): Financiada con Fonacide y firmada el 05/07/2021 con Consultora San Miguel, por G. 13.500.000. Cercado perimetral y empedrado de acceso en Col. Nac. Prof. Remigia Figueredo: Licitación 07/21, financiada con Fonacide y adjudicada el 25/10/2021 a VISA Construcciones, por G. 175.100.896. Mejoramiento de la Plaza Maracaná: Financiado con Royalties y adjudicado a Consultora San Miguel, por G. 60.294.400.

Obras bajo la lupa de la gestión del exintendente Emmanuel Morán (Yo Creo)

Las pesquisas sobre la administración de Emmanuel Morán abarcan contrataciones adjudicadas entre 2022 y 2024, por G. 848 millones:

Pórtico, red de agua/eléctrica, columbario y estacionamiento en Cementerio Municipal: Licitación 12/22 (Royalties), adjudicada el 17/05/2022 a VISA Construcciones, por G. 175.801.400. Caseta municipal, puente, refacción de capilla y centro cultural: Financiado con Royalties y adjudicado el 12/04/2023 a Yaguaru Construcciones, por G. 116.859.900. Construcción de aula (5,80 x 6,80) en Esc. Bás. Nº 79 EE. UU. de América: Financiado con Fonacide y adjudicado el 26/12/2023 a San Miguel Soluciones Empresariales, por G. 170.438.105. Empedrado calle Ava Mboa: Financiado con Royalties y adjudicado el 05/04/2024 a San Miguel Soluciones Empresariales, por G. 172.400.000. Pavimento tipo pétreo en Compañía Simbrón, calle Loma (tramos 1 y 2): Financiado con Royalties y adjudicado el 13/05/2024 a Construcción GM e Hijos, por G. 82.810.000. Refacción en Esc. Bás. Nº 6495 Andrés Avelino Delvalle, Arazaty: Financiado con Fonacide y adjudicado el 22/05/2024 a Yaguaru Construcciones, por G. 131.464.080.

Proceso administrativo en curso

A través de la Nota DNCP/DGAI Nº 7579/26, del 21 de agosto de 2026, Contrataciones Públicas notificó oficialmente a la Junta Municipal de San Roque González sobre la apertura del Auto de Instrucción N.º 622/26. Como jueza instructora responsable del expediente fue designada la abogada Jéssyca Díaz Caballero.

Asimismo, las contrataciones de la Municipalidad fueron ingresadas al sistema de monitoreo de códigos.

Sobre el tema consultamos a la intendenta local, Irene Aguilera (ANR), quien señaló que fue la Junta Municipal la que recibió la notificación y que actualmente están ordenando las documentaciones.

Agregó que, en cuanto sean solicitadas o los representantes de la DNCP se constituyan en la Comuna, se les entregará todo lo que corresponde.