Informe sobre Ueno Bank: “El peñismo salió del clóset”, dice Varela

El senador colorado disidente, Mario Varela, criticó la estructura interna del movimiento oficialista. “Creo que el peñismo salió del clóset. Se evidenció que existe un ala peñista y un ala ultracartista; eso es categórico. No es ninguna simulación, esto va en serio”, declaró el parlamentario.

Sobre el pedido de informes sobre ueno Bank al Banco Central del Paraguay (BCP), el senador cuestionó el crecimiento acelerado del banco en los últimos años.

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“Más de 800 millones de dólares depositados en un banco que tiene apenas 3 años de vida institucional dentro del ambiente financiero llama la atención”, cuestionó Varela y demostró su preocupación sobre el manejo de los recursos.

Críticas a la gestión de fondos y crisis interna

El legislador también dio su crítica sobre la seguridad de los ahorros de los ciudadanos. “No se puede jugar a la timba con dinero ajeno. Esto no es joda, esta es una cuestión delicada. Mi mamá que es pensionada me pregunta qué va a pasar con nuestra plata”, manifestó.

Varela también habló sobre el reciente comunicado emitido por los gobernadores colorados y señaló que el documento evidencia una fisura real en el oficialismo.

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“Esto evidencia una situación de crisis interna y no sabemos cómo va a evolucionar. Puede ser el inicio de la diáspora”, sentenció el legislador.

Varela sostuvo que el objetivo principal de los pedidos de informe es garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. “Queremos tener la certeza de que no exista ahí un tráfico de influencia o un ejercicio del poder público en beneficio propio”, puntualizó durante una entrevista por la 1020 AM.

Transparencia y auditorías en el sistema financiero

El senador agregó que la aclaración de estos puntos resulta beneficiosa para la administración actual. “Le conviene al propio presidente de la República que se disipen las dudas”, concluyó Varela.

En paralelo, la Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe final de auditoría sobre las inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS). El documento revela una “exposición significativa” de los fondos del seguro social en ueno Bank, lo que refuerza los pedidos de informes impulsados desde el Poder Legislativo.