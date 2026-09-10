Examen de Contraloría revela “exposición significativa” de fondos del IPS en Ueno Bank

El examen realizado por la Contraloría General de la República (CGR) al portafolio de inversiones financieras del Instituto de Previsión Social (IPS) analiza los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez bajo los cuales la institución debe administrar las reservas de los cotizantes, evaluando la distribución de los instrumentos financieros mantenidos en el sistema bancario de plaza (Certificados de Depósito de Ahorro, cuentas corrientes y cajas de ahorro).

El informe documenta formalmente la aprobación de la Resolución C.A. N° 093-046/2024 y la implementación de la nueva Matriz de Evaluación de Entidades Financieras bajo el marco de la Ley N° 7235/23, derogando normativas anteriores sobre el “Límite de Patrimonio Efectivo Disponible”. A partir de esta reconfiguración normativa, la estructura de la cartera registró variaciones sustanciales:

La participación de fondos colocados en bancos con calificación A en moneda local aumentó significativamente, pasando del 13,74% en 2023 al 30,36% en 2024.

La participación en entidades con calificación AAA en moneda local cayó del 22,72% en 2023 al 9,63% en 2024.

Entidades específicas registraron incrementos notables en su participación de CDA en guaraníes; por ejemplo, Ueno Bank pasó del 1,0% en 2023 (G. 80.000 millones) al 8,4% en 2024 y al 19,7% en 2025 (G. 1.602.000 millones). En moneda extranjera, la misma entidad alcanzó el 19,95% en 2025.

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Vertiginoso salto en la captación de recursos del seguro social

A partir de la página 31, el documento profundiza en la evolución particular de los saldos custodiados por Ueno Bank, evidenciando un crecimiento exponencial en un periodo sumamente acotado.

Antes de completar su proceso de conversión a banco hacia finales de 2023, la entonces financiera registraba colocaciones del IPS por montos iniciales de entre G. 70.000 y G. 80.000 millones en CDA.

Tras la obtención de su ficha bancaria y la posterior absorción de Visión Banco, las captaciones por parte de la entidad treparon vertiginosamente hasta superar G. 1,60 billones, equivalente al 19,7% del total del inventario de CDA, para mediados del ejercicio auditado.

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“La participación alcanzada por Ueno Bank equivalente al 19,5% del inventario total de CDA evidenció una exposición significativa de los recursos del Fondo en una sola institución financiera privada. Esta situación resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de seguimiento y diversificación de las inversiones, considerando que eventuales contingencias de liquidez o solvencia podrían incidir en la estabilidad y sostenibilidad de los recursos previsionales”, señala parte del documento.

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Modificaciones reglamentarias y flexibilización de límites

Uno de los puntos más graves identificados en las observaciones de la CGR y expuestos activamente en publicaciones periodísticas, reside en los cambios al marco normativo interno de la previsional.

El IPS reemplazó sus esquemas históricos de asignación mediante la aprobación de la Resolución C.A. N° 093-046/2024, la cual introdujo la nueva “Matriz de Evaluación de Entidades Financieras” y derogó las resoluciones que fijaban límites estrictos vinculados al Patrimonio Efectivo Disponible de las entidades de plaza.

De acuerdo con las verificaciones del equipo auditor, bajo el reglamento previo instaurado para blindar los fondos de los aportantes, las colocaciones en la entidad no podían exceder el 100% de su patrimonio efectivo.

Con las nuevas inyecciones, los recursos custodiados en Ueno Bank sobrepasaron su capacidad patrimonial real, exponiendo las reservas jubilatorias a un nivel de concentración y riesgo sin precedentes dentro del sistema financiero nacional, indica el informe de auditoría.

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Millonarios depósitos “a la vista” sin rentabilidad para los aportantes

El documento de la CGR no solo cuestiona el volumen transferido a través de instrumentos de plazo fijo, sino también el destino de importantes sumas en cuentas corrientes y de ahorro a la vista. El reporte confirma que la previsional mantuvo montos fluctuantes de dinero ocioso “a la vista” en la referida intermediaria privada, registrando picos históricos de más de un billón de guaraníes en un solo mes.

Esta modalidad de depósito implica que sumas multimillonarias permanecieron inmovilizadas sin generar rendimientos ni intereses reales para el fortalecimiento del fondo jubilatorio. Este estancamiento de liquidez contraviene el espíritu de la Ley N° 98/92 y la Ley N° 7235/23 de Superintendencia de Jubilaciones, que exigen maximizar las tasas pasivas y garantizar la preservación del valor real de los activos en el tiempo.

Presión del Congreso y pedido de informe al BCP

El revelador informe de la CGR coincide con el avance de medidas de fiscalización aprobadas en el Poder Legislativo. Tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados cursaron requerimientos formales de información dirigidos al IPS y a la Superintendencia de Bancos del BCP.

Los legisladores solicitan al BCP un desglose detallado de las inspecciones realizadas a Ueno Bank, buscando esclarecer si se detectaron excesos en los límites prudenciales o si existieron transacciones irregulares vinculadas a empresas del mismo grupo empresarial.

Asimismo, el Congreso exige que el ente regulador determine si la colocación masiva de depósitos del IPS en una sola entidad privada pone en riesgo el equilibrio del sistema financiero y la liquidez de la caja de jubilaciones de los trabajadores paraguayos.

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