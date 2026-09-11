Con festejos separados y conflictos internos la ANR cumple su Aniversario nro. 139

Hoy viernes 11 de setiembre, la Asociación Nacional Republicana (ANR) celebra 139 años de fundación, acaecida en 1887. La agrupación política presidida por el exmandatario Horacio Cartes, anunció que hoy viernes, a las 8:00, se prevé el acto central conmemorativo en el Panteón Nacional de los Héroes.

En tanto, mañana sábado, está previsto, desde las 09:00, el Desfile de la Caballería Republicana, frente a la sede de la Junta de Gobierno de la ANR.

El aniversario del Partido Colorado, fundado por el general Bernardino Caballero en 1887, coincide con una escalada de cuestionamientos a la gestión del presidente de la República, Santiago Peña, economista sin militancia política, pero quien de la mano de Cartes llegó al poder el 15 de agosto de 2023.

En medio de críticas del propio entorno cercano el presidente Horacio Cartes surgen muchos de los cuestionamientos a la gestión de varios de los Ministros del Ejecutivo, a pesar de las recomendaciones hechas desde la propia ANR en junio pasado al presidente Peña de priorizar la salud y enfocarse en cuestiones sociales.

Gobernadores elevaron su voz de preocupación

Ante este escenario de diferencias políticas, los gobernadores marcaron presencia con un comunicado donde manifiestan su preocupación y que el escenario no contribuye a las pretensiones electoralistas del partido, a las puertas de la elecciones.

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Se menciona además que la “infraestructura institucional y el soporte” estarán a disposición de los candidatos de la agrupación política en cada distrito. Es decir, las autoridades electas ofrecen abiertamente su capacidad y recursos gubernamentales para asegurar que sus candidatos ganen en cada municipio.

Asimismo se exige a sus miembros “deponer toda actitud” contraria a la nucleación y manifestar una lealtad absoluta. Este pedido de unidad actúa como un freno para tapar las peleas internas por poder que se generan a partir del propio oficialismo.

Los disidentes tendrán su propio festejo

El Comando Político del Partido Colorado de Areguá, prepara una “gran celebración” con motivo del 139 aniversario de la Asociación Nacional Republicana, en un encuentro que reunirá a dirigentes, referentes y correligionarios de las 9 compañías y los 4 barrios de la ciudad de Areguá, reza la invitación para los correligionarios de la línea no oficialista.

El festejo se iniciará a las 19:00 en el salón de eventos de la familia Quiñónez, ruta Areguá–Ypacaraí, Compañía Estanzuela – Areguá.

Conforme a los datos, la jornada contará con la presencia del candidato a la presidencia del movimiento Colorado Añetete, Anoldo Wiens, a quien acompañará la dirigencia colorada de Areguá y de otros distritos del departamento Central, se espera también la presencia de autoridades nacionales del sector disidente,

La celebración coincide además con el cumpleaños de doña Jacinta Fleytas, madre de Humberto Denis Torres Fleytas, intendente municipal saliente de Areguá y presidente de la Seccional Colorada Nº 433–Valle Pucú.