Acusan a Wiens por metrobús: Fiscalía es “vergonzosa”, dice senadora Blanca Ovelar

El Ministerio Público presentó ayer, martes, su acusación formal contra el exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens, precandidato a la presidencia de la República por la disidencia en la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), por el supuesto delito de lesión de confianza en el marco de las obras del fallido proyecto del metrobús para el área metropolitana de Asunción.

La Fiscalía acusa a Wiens, quien fue ministro de Obras durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), de haber causado un daño patrimonial de casi 15.000 millones de guaraníes al Estado al decidir en 2018 la suspensión de las obras del metrobús -a cargo de la empresa extranjera Mota-Engil– tras numerosos retrasos en su ejecución, y posteriormente haber ordenado en 2020 la destrucción de estaciones de buses parcialmente construidas en el marco del proyecto.

En contraste, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento del predecesor de Wiens en el Ministerio de Obras, Ramón Jiménez Gaona, quien tuvo a cargo esa institución durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) y bajo cuya administración comenzó el proyecto del metrobús.

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Wiens defendió recientemente su decisión de poner fin al proyecto metrobús argumentando que heredó una obra “inviable” que perjudicaba a los vecinos y comercios de la zona en que se llevaban a cabo las obras de construcción que quedaron paralizadas.

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Fiscalía “sesgada e injusta”

En conversación con ABC Color este miércoles en el Congreso Nacional, la senadora Blanca Ovelar (ANR, disidente), aliada de Wiens, calificó de “vergonzosa”, “sesgada” e “injusta” la actuación de la Fiscalía tras la formalización de la acusación contra el exministro.

“Le sobreseen al responsable e imputan al que buscó solución para los afectados por una obra que no se hizo por incompetencia y generó un enorme perjuicio al Estado”, lamentó. “Debería dar vergüenza a toda la Fiscalía esta actuación sesgada e injusta”, enfatizó.

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Opinó que, con su actuación, el Ministerio Público evidencia un deseo de “congraciarse” y “ser funcionales a los intereses” de las autoridades nacionales de turno.

“La Justicia tiene que sacudirse de toda esta modorra, esta sombra de corrupción y de manejo sesgado de acuerdo con la cara del cliente”, subrayó.

Argumentó también que es posible que la acusación contra Wiens forme parte de un intento de sacarlo de la carrera electoral, ya que el exministro confirmó hace un tiempo su precandidatura a la presidencia de la República y disputaría la nominación del Partido Colorado en las elecciones internas previas a los comicios generales de 2028.